روسيا وأميركا تدرسان جدوى إنشاء نفق بينهما وترامب يتحفظ على تسليم كييف صواريخ توماهوك

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل ديميترييف أن العمل على فكرة إنشاء نفق بين روسيا والولايات المتحدة جار منذ 6 أشهر، حسبما نقلت عنه وكالة «نوفوستي» الروسية للانباء.وكتب ديميترييف على منصة «إكس»: «بدأنا دراسة جدوى إنشاء نفق بين روسيا وألاسكا قبل 6 أشهر». وأشار إلى أن موسكو وواشنطن بدأتا بمناقشة إنشاء نفق بين البلدين.وخلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأول، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ردا على سؤال عن هذا المشروع، فأجاب بأنه مثير للاهتمام.كما قال رئيس المركز الوطني لأبحاث النقل والبنية التحتية الروسي بافيل إيفانكين إنه من المنطقي أن يكون النفق بين روسيا والولايات المتحدة نفقا مشتركا للطرق والسكك الحديدية.ودعا ديميترييف في وقت سابق إلى بناء نفق من روسيا إلى ألاسكا لربط البلدين، واقترح تسميته «نفق بوتين- ترامب» تيمنا بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.من جهة اخرى، حض ترامب ـ الذي أظهر تقاربا متجددا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ـ زيلينسكي خلال استقباله الجمعة على وقف الأعمال العدائية، متجاهلا طلباته بزيادة الدعم العسكري.وكتب ترامب على منصته «تروث سوشل» إن اجتماعه مع زيلينسكي كان «مثيرا للاهتمام ووديا للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!»، معتبرا أن على الطرفين المتحاربين «التوقف». وأضاف «فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلا».وأقر الرئيس الأوكراني برفض واشنطن طلبه حاليا الحصول على صواريخ «توماهوك» الأميركية.وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه الذي استمر أكثر من ساعتين مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض، «أعتقد أن روسيا تخشى صواريخ توماهوك، تخشاها حقا، لأنها سلاح قوي».وكان ترامب أعرب عن تحفظه بشأن احتمال تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 1600 كيلومتر، وتعارضها موسكو بشدة.وقال الرئيس الأميركي لصحافيين جالسا أمام زيلينسكي إلى طاولة كبيرة «نأمل بألا يحتاجوا إليها. نأمل بأن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب من دون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك».وتسمح هذه الصواريخ لأوكرانيا بضرب العمق الروسي، واقترح زيلينسكي تبادلها بـ «آلاف» المسيرات الأوكرانية.ولم يقتنع الرئيس الأميركي بهذا الطرح، كما لم تقنعه «خرائط» لأهداف روسية محتملة عرضها عليه زيلينسكي، بحسب مصدر أوكراني.إلى ذلك، اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الروسي «ليس جاهزا» للسلام، بينما أكد ترامب عكس ذلك.وقال الرئيس الأميركي الذي أجرى محادثة هاتفية مطولة مع نظيره الروسي الخميس «أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب» في أوكرانيا.واتفق الرئيسان الروسي والأميركي على الاجتماع قريبا في العاصمة المجرية بودابست.وأكد ترامب الجمعة ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» أنه يدرك أن الرئيس الروسي ربما يحاول كسب الوقت في نزاع أوكرانيا من خلال عقد هذه القمة.وقال «هذا ممكن. نعم، بعض الوقت، لكنني أعتقد أنني بارع في هذا النوع من الأمور. أعتقد أنه يريد إبرام اتفاق».وعقب لقائه بترامب أجرى زيلينسكي محادثة هاتفية مع حلفائه الأوروبيين بحسب مصدر في الوفد الأوكراني.ومع اقتراب فصل الشتاء، تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، وأعلنت الجمعة السيطرة على ثلاث قرى أوكرانية في منطقتي خاركيفويثير تجدد تقارب الرئيسين الأميركي والروسي قلق كييف، لاسيما أن ترامب قدم تقييما إيجابيا جدا لاتصاله مع بوتين الخميس، أمام زيلينسكي.وأفاد بأنه ناقش مع بوتين وقف إطلاق النار في غزة الذي أدى فيه دور الوسيط.وقال الرئيس الأميركي «يرى فلاديمير بوتين أنه أمر رائع»، معتبرا أنه كان «سخيا جدا».كما وجه ترامب كلمات لطيفة لزيلينسكي قائلا «إنه لشرف لي أن أكون مع قائد قوي جدا، رجل مر بالكثير، ورجل أعرفه جيدا».

