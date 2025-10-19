سفارتنا بالأردن تشارك في البازار الديبلوماسي الخيري الـ 61

شاركت سفارتنا لدى الأردن أمس في بازار السلك الديبلوماسي الخيري الدولي السنوي في نسخته الـ 61 الذي تنظمه «مبرة أم الحسين» الأردنية بالتعاون مع البعثات الديبلوماسية المعتمدة وبإشراف وزارة الخارجية الأردنية.وقال سفيرنا لدى الأردن حمد المري لـ «كونا» إن المشاركة في بازار السلك الديبلوماسي تأتي امتدادا لنهج الكويت في دعم العمل الإنساني والخيري وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي تجاه الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.وأضاف أن البازار يجسد معاني التعاون والتلاقي بين الشعوب والثقافات ويمثل فرصة مميزة للاطلاع على تراث الدول المشاركة وما تزخر به من تنوع حضاري وثقافي.وأكد أن السفارات الكويتية في مختلف دول العالم وبتوجيهات من وزارة الخارجية تحرص دائما على أن تكون جزءا من هذه الفعاليات التي تجمع بين العمل الإنساني والتقارب الثقافي.وأشار إلى أن رعاية الأميرة بسمة بنت طلال للبازار «تعبر عن التزام الأردن الراسخ بالعمل الخيري وتترجم القيم المشتركة بين البلدين الشقيقين في دعم الإنسان وتمكينه».وقال إن «ما تقوم به «مبرة أم الحسين» من جهود نبيلة لرعاية الأطفال وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم هو نموذج ملهم للعمل الإنساني الذي نحرص في الكويت على دعمه وتعزيزه».وقدم السفير المري وأعضاء السفارة الكويتية لدى الأردن درعا تكريمية للأميرة بسمة بنت طلال على رعايتها للبازار ولجهودها المتواصلة في «مبرة أم الحسين».وشهد الجناح الكويتي في البازار إقبالا واسعا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بتنوع المعروضات التي عكست جانبا من التراث الكويتي الأصيل وما تتميز به الصناعات المحلية من جودة ودقة في الحرف اليدوية والمأكولات الشعبية.ويعد بازار السلك الديبلوماسي الخيري من أبرز الفعاليات السنوية في العاصمة الأردنية عمان، إذ يجمع بين البعدين الإنساني والثقافي ويهدف إلى دعم «مبرة أم الحسين» التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية التي تعنى برعاية الأطفال الأيتام وتوفير بيئة آمنة وحياة كريمة لهم.

