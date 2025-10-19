الكويت تؤكد دعمها لتمويل وتنفيذ أهداف "أجندة أفريقيا 2063"

أكدت الكويت دعمها للجهود الإقليمية والدولية في تمويل وتنفيذ أهداف «أجندة افريقيا 2063»، معتبرة أن تعزيز التعاون الدولي مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الشامل.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي راكان الهزاع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال الهزاع إن الكويت تتابع باهتمام بالغ مسيرة التنمية في القارة الإفريقية وما تحمله «أجندة افريقيا 2063» من رؤية طموحة لقارة موحدة تنعم بالأمن والازدهار وتبني مستقبلها بسواعد أبنائها على أسس العدالة والمساواة.وأضاف أن تلك الأجندة ليست مجرد خطة تنموية بل «عهد افريقي جديد» يجسد طموح القارة في صياغة مصيرها ويؤكد أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.ولفت الهزاع إلى مبادرة «إسكات البنادق في افريقيا» لما تمثله هذه المبادرة من أهداف سامية، قائلا إن «السلام هو البوابة الأولى للتنمية والتنمية هي الضمان لاستدامة السلام».ونبه إلى أن تجارب القرن الماضي أثبتت أن الفقر هو الجذر العميق لمعظم المآسي الإنسانية «إذ يغذي النزاعات ويقوض الاستقرار ويزرع اليأس في النفوس قبل أن يهدد مؤسسات الدولة».وأكد الملحق الديبلوماسي في هذا الصدد أن الكويت ترى أن تمكين الإنسان من العيش الكريم «واجب ومسؤولية مشتركة وركيزة أساسية لبناء السلام الحقيقي والدائم».واستذكر القمة العربية ـ الافريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت عام 2013 والتي شكلت محطة فارقة في مسار التعاون بين العالم العربي والقارة الإفريقية حيث أطلقت خلالها البلاد سلسلة من المبادرات النوعية كان أبرزها إعلان جائزة د.عبدالرحمن السميط للتنمية الإفريقية والتي تبلغ قيمتها مليون دولار سنويا.وتابع أن البلاد أعلنت آنذاك عن تقديم قروض ميسرة بقيمة مليار دولار عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يعمل اليوم في 53 دولة من أصل 54 دولة افريقية، علاوة على مساهمتها في ضخ استثمارات إضافية بقيمة مليار دولار أخرى بالتعاون مع البنك الدولي لدعم المشاريع التنموية الكبرى في إفريقيا.وشدد الهزاع على أهمية توسيع التعاون العربي ـ الافريقي في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتعليم بما يعزز بناء قدرات الشباب ويخلق فرصا واعدة للمستقبل.وختم الملحق الديبلوماسي كلمة الكويت بالتأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب شعوب القارة الافريقية الصديقة، مجددا التزامها بمواصلة دعمها الإنساني والإنمائي في سبيل تحقيق قارة مزدهرة تنعم بالكرامة والعدالة والسلام تجسيدا لقيمها التي جعلت من الإنسان محورا لكل تنمية وسلام دائم.

