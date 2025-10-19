بالفيديو.. الانتهاء من طلاء 8 جسور على الطرق السريعة

محمد راتبنظّمت لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حفل الانتهاء من أعمال صبغ وتجميل ثمانية جسور على الطرق السريعة الرئيسية، وذلك بمبادرة من شركة إيكويت للبتروكيماويات، وبحضور محافظ الأحمدي ورئيس اللجنة الشيخ حمود الجابر وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركة إيكويت.وشهد الحضور جولة ميدانية على الأعمال التي تم تنفيذها ضمن المبادرة، والتي تهدف إلى تطوير المشهد البصري وتحسين البيئة الحضرية في البلاد.وأكد الشيخ حمود الجابر في تصريح للصحافيين عقب الجولة، حرص اللجنة على مواصلة دعمها للمبادرات المقدمة كخدمة مجتمعية، بما يتسق مع رؤيتها المستقبلية الشاملة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد الثالثة ضمن مبادرات لجنة التنمية الحضرية الخضراء، وذلك في ظل وجود مبادرات أخرى تتعلق بالزراعات التجميلية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والدوارات بمختلف محافظات البلاد.وأضاف أن اللجنة تستقبل جميع المبادرات التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمة مجتمعية، داعيا كل من لديه الرغبة في التقديم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة@gudikuwait.وأشاد الشيخ حمود الجابر بجهود شركة إيكويت للبتروكيماويات في تنفيذ المبادرة، معربا عن شكره لمجلس الوزراء على دعمه المتواصل لأعمال اللجنة.من جهته، أكد نائب رئيس شركة إيكويت للبتروكيماويات للخدمات الفنية د. سلمان العجمي، أن مبادرة الشركة بتجديد وصبغ ثمانية جسور رئيسية تأتي ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعم جهود لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.وأضاف العجمي في تصريحه أن المبادرة تجسد إيمان «إيكويت» بدورها في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جمالية المدن وجودة الحياة، من خلال شراكة مؤسسية فعالة مع الجهات الحكومية، مؤكدا بالقول: «نؤمن بأن نجاحنا يرتبط بازدهار مجتمعاتنا، ومن خلال هذه المبادرة نجدد التزامنا بأن نكون شركاء حقيقيين في تطوير بيئة حضرية مستدامة وجذابة للجميع».وأشار إلى أن المبادرة شملت صبغ جسور تقاطع ضاحية فهد الأحمد مع منطقة المنقف (جسر نادي الساحل الرياضي)، وتقاطع منطقة الرقة مع المهبولة، ومنطقة الفنطاس مع العقيلة، وتقاطع ضاحية جابر العلي مع منطقة الظهر، وتقاطع منطقة الظهر مع هدية، وجسر مستشفى العدان، وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع عوض الخضير (جسر نادي الفحيحيل الرياضي)، وتقاطع طريق الملك فهد مع شارع حمد الزوير.

