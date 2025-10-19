403
بالفيديو.. الانتهاء من طلاء 8 جسور على الطرق السريعة
محمد راتب
نظّمت لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حفل الانتهاء من أعمال صبغ وتجميل ثمانية جسور على الطرق السريعة الرئيسية، وذلك بمبادرة من شركة إيكويت للبتروكيماويات، وبحضور محافظ الأحمدي ورئيس اللجنة الشيخ حمود الجابر وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركة إيكويت.
وشهد الحضور جولة ميدانية على الأعمال التي تم تنفيذها ضمن المبادرة، والتي تهدف إلى تطوير المشهد البصري وتحسين البيئة الحضرية في البلاد.
وأكد الشيخ حمود الجابر في تصريح للصحافيين عقب الجولة، حرص اللجنة على مواصلة دعمها للمبادرات المقدمة كخدمة مجتمعية، بما يتسق مع رؤيتها المستقبلية الشاملة، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد الثالثة ضمن مبادرات لجنة التنمية الحضرية الخضراء، وذلك في ظل وجود مبادرات أخرى تتعلق بالزراعات التجميلية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والدوارات بمختلف محافظات البلاد.
وأضاف أن اللجنة تستقبل جميع المبادرات التي من شأنها المساهمة في تقديم خدمة مجتمعية، داعيا كل من لديه الرغبة في التقديم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة
@gudikuwait.
وأشاد الشيخ حمود الجابر بجهود شركة إيكويت للبتروكيماويات في تنفيذ المبادرة، معربا عن شكره لمجلس الوزراء على دعمه المتواصل لأعمال اللجنة.
من جهته، أكد نائب رئيس شركة إيكويت للبتروكيماويات للخدمات الفنية د. سلمان العجمي، أن مبادرة الشركة بتجديد وصبغ ثمانية جسور رئيسية تأتي ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعم جهود لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف العجمي في تصريحه أن المبادرة تجسد إيمان «إيكويت» بدورها في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جمالية المدن وجودة الحياة، من خلال شراكة مؤسسية فعالة مع الجهات الحكومية، مؤكدا بالقول: «نؤمن بأن نجاحنا يرتبط بازدهار مجتمعاتنا، ومن خلال هذه المبادرة نجدد التزامنا بأن نكون شركاء حقيقيين في تطوير بيئة حضرية مستدامة وجذابة للجميع».
وأشار إلى أن المبادرة شملت صبغ جسور تقاطع ضاحية فهد الأحمد مع منطقة المنقف (جسر نادي الساحل الرياضي)، وتقاطع منطقة الرقة مع المهبولة، ومنطقة الفنطاس مع العقيلة، وتقاطع ضاحية جابر العلي مع منطقة الظهر، وتقاطع منطقة الظهر مع هدية، وجسر مستشفى العدان، وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع عوض الخضير (جسر نادي الفحيحيل الرياضي)، وتقاطع طريق الملك فهد مع شارع حمد الزوير.
