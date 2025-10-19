البناي: مبادرة "الأمم المتحدة 80" فرصة حقيقية لتعزيز هيئات المنظومة وتحسين أدائها

أعرب مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمساهمة البناءة في صياغة توافق جماعي يؤدي إلى نتيجة واقعية ومتوازنة تعزز فعالية منظومة الأمم المتحدة وتحمي ركائزها الأساسية.جاءت تصريحات البناي في كلمة ألقاها ـ بالنيابة عن المجموعة الخليجية ـ أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مبادرة «الأمم المتحدة 80»، وأكد خلالها أن «الإصلاح الحقيقي يتطلب مراجعة موضوعية تعزز التكامل المؤسسي وتحافظ على التوازن بين ركائز المنظومة الأممية».وشدد البناي في كلمته على أن مبادرة «الأمم المتحدة 80» فرصة حقيقية لتعزيز هيئات المنظومة وتحسين أدائها لتكون مناسبة للأغراض المرجوة بالإضافة إلى تحقيق تحول نوعي في كفاءة وفاعلية المنظومة الأممية.كما دعا إلى توجيه الجهود نحو الهدف المشترك وهو تعزيز التعددية مع الاحترام الكامل لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة اعتماد نهج عملي لإعطاء الأولوية لتحقيق التقدم النوعي في العملية المرتقبة وضرورة دراسة أولويات الدول النامية مع تجنب تهميشها أو تقليل تمثيلها الجغرافي ضمن نظام الأمم المتحدة.وأعرب البناي عن تقدير المجموعة الخليجية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إعداده التقرير المعنون «تحولات جديدة: متحدون من أجل الإنجاز» وهو التقرير الأول ضمن مسار العمل الثالث لمبادرة «الأمم المتحدة 80».وحث على اعتماد نهج عملي لإعطاء الأولوية لتحقيق التقدم النوعي في العملية المرتقبة، مؤكدا على ضرورة دراسة أولويات الدول النامية مع تجنب تهميشها أو تقليل تمثيلها الجغرافي ضمن نظام الأمم المتحدة.

