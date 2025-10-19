السفيرة الكندية: تعزيز الوعي بإعادة التدوير والحفاظ على البيئة

أسامة دياببمناسبة عيد الشكر الكندي وشهر أكتوبر الحضري، شهدت محمية الشامية الطبيعية فعالية بيئية مميزة للأطفال تحت عنوان «هيا نزرع معا!»، نظمها موئل الأمم المتحدة بالتعاون مع سفارة كندا في الكويت والهيئة العامة للشباب وشبكة السيدات الكنديات في الكويت.وجاءت الفعالية، التي تقام للعام الرابع على التوالي، تحت شعار «العمل المحلي.. الأثر العالمي»، تأكيدا على أهمية المبادرات المجتمعية في دعم الاستدامة ومواجهة تحديات المناخ.وشهد الحدث مشاركة واسعة من الأطفال والأسر والمتطوعين، حيث تضمنت الفعالية أنشطة تعليمية وترفيهية تعزز الوعي البيئي وتشجع على الزراعة وإعادة التدوير، في أجواء عائلية احتفالية تعكس روح التعاون والصداقة التي تجمع بين المجتمعين الكويتي والكندي.وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت سفيرة كندا لدى دولة الكويت تارا شوروتر «في كندا نحتفل بعيد الشكر في مطلع شهر أكتوبر، لأنه في الأصل احتفال بموسم الحصاد، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالطبيعة وبمشاعر الامتنان التي نشعر بها تجاه العالم من حولنا».وأضافت «من هذا المنطلق، قررنا تنظيم فعاليتنا اليوم في هذا الموقع الرائع مع شركائنا المميزين الذين يرحبون دائما بأهل الكويت بكل حفاوة، فلقد أنشأ الكويتيون هنا مرفقا مميزا يحتفي بالطبيعة ويعرف الأطفال وجميع الزائرين بأهمية الزراعة والعناية بالنباتات، إلى جانب تعزيز الوعي بإعادة التدوير والحفاظ على البيئة».وتابعت «نأمل أن يستمتع الجميع بهذه الفعالية، وأن يتعلموا شيئا جديدا، ويأخذوا لحظة للتأمل والشعور بالامتنان للطبيعة الجميلة التي تحيط بنا».وعن أهمية العمل التطوعي، قالت السفيرة شوروتر: «يسعدنا وجود هذا العدد الكبير من المتطوعين اليوم - بل ربما يفوق عددهم الأطفال المشاركين! لدينا متطوعون من عدة جهات، من بينها شبكة السيدات الكنديات في الكويت، والهيئة العامة للشباب، ومحمية الشامية الطبيعية، وإنه لأمر رائع أن نرى كل هؤلاء الأشخاص الطيبيين يكرسون يوم عطلتهم للمشاركة في هذا الحدث، إلى جانب زملائي من السفارة».من جانبها، قالت مديرة برنامج موئل الأمم المتحدة في الكويت، د.أميرة الحسن «شهر أكتوبر يعد شهر الفعاليات الحضرية لبرنامج (UN-Habitat) في مختلف مدن العالم، وكما جرت العادة في كل عام، ننظم فعالية بالتعاون مع محمية الشامية الطبيعية، وقد نفذنا معهم العديد من الأنشطة على مدار السنوات الماضية».وأضافت «يهدف هذا النشاط إلى استثمار طاقات الشباب في تدريب الأطفال عبر أنشطة تعليمية مستوحاة من عناصر الطبيعة المحيطة بنا، فجميع المواد المستخدمة في الأنشطة الأربعة الرئيسية - من بذور ونباتات وأوراق أشجار وغيرها - مأخوذة من البيئة الطبيعية داخل المحمية، كما أن الأنشطة تراعي اهتمامات الأطفال المختلفة، فهناك النشاط الفني للمواهب الإبداعية، ونشاط قراءة القصة، ونشاط الزراعة الذي يتضمن زراعة البذور والشتلات».وأوضحت الحسن أن الهدف من هذه الفعالية هو «الابتعاد قليلا عن التكنولوجيا والعودة إلى التواصل مع الطبيعة، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم». وتابعت «نسعى من خلال هذا النشاط إلى قضاء وقت ممتع ومفيد في عطلة نهاية الأسبوع ضمن فعالية مجتمعية تجمع بين المجتمع الكويتي والجالية الكندية، وتعزز في الوقت نفسه الوعي البيئي من خلال التعلم باللعب». وأكدت أن محمية الشامية الطبيعية، التابعة للهيئة العامة للشباب، تعد شريكا أساسيا في هذه الفعاليات، قائلة «الهيئة تدعمنا باستمرار، ليس فقط في هذه المناسبة، بل على مدار العام. فنحن نقيم أنشطة أسبوعية كل يوم سبت من الصباح حتى الظهر، تختلف بحسب المواسم، فمثلا، سبق أن نظمنا فعاليات موسم الرطب، وفي الفترة المقبلة سنقيم (يوم تبادل البذور)».

