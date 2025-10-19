الكويت للأمم المتحدة: دعم استثمار التكنولوجيا لصالح المعاهدات المتعددة الأطراف

أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة دعمها المبادرات الرامية إلى استثمار التكنولوجيا من أجل زيادة إتاحة المعلومات المتعلقة بالمعاهدات المتعددة الأطراف للعامة بسهولة وشفافية ومجانية.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الديبلوماسي جنى الظفيري مساء الخميس بالنيابة عن المجموعة الخليجية أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (تعزيز وترويج الإطار المتعلق بالمعاهدات الدولية).وقالت الظفيري إن «عالمنا يعيش اليوم مرحلة من التغير المتسارع في مختلف الميادين القانونية والتقنية، الأمر الذي يحتم علينا مضاعفة الجهود في نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يسهم في بناء علاقات دولية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم بين الأمم».واستذكرت الظفيري مضامين (إعلان الكويت) الصادر عن الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد فيه القادة أهمية الاستثمار الاستراتيجي في مجالات تقنية المعلومات لاسيما الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.وأضافت ان الإعلان شدد على ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة مع التركيز على إعداد الكفاءات الوطنية والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي.

