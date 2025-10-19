المجموعة الخليجية: استمرار انتهاكات الاحتلال يقوض النظام الدولي

حذرت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة من أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا يهدد فقط الأمن الإقليمي بل يقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام القانون والعدالة وحقوق الإنسان ويضعف فرص تحقيق التنمية والسلام المستدامين في المنطقة. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة راشد العبهول أمام اللجنة الثانية للأمم المتحدة تحت بند (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة).وقال العبهول إن الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة بلغت مستوى غير مسبوق من التدهور نتيجة عدوان الاحتلال خلال العامين الماضيين والذي أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية وسقوط المدنيين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والانهيار الكامل للخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.وأضاف أن هذه المعاناة امتدت إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية حيث يواجه الفلسطينيون سياسات تمييز وهدم للمنازل ومصادرة للأراضي وتقييد للحركة فضلا عن تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني غير القانوني.وأعرب السكرتير الثالث عن قلق المجموعة الخليجية العميق من تأثير ممارسات قوة الاحتلال على قطاع التعليم حيث حرم الدمار الممنهج في غزة أعدادا كبيرة من الأطفال من حقهم في التعليم وتركهم خلف الركب. كما أعرب عن استنكار المجموعة لمواصلة الاحتلال في استنزاف الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل عبر مصادرة الأراضي والمياه واستغلالها في مشروعات استيطانية واقتصادية غير شرعية بما في ذلك مشروع التوربينات الهوائية الذي تسبب في أضرار بيئية وصحية جسيمة للمجتمعات السورية.وشدد العبهول على ضرورة الالتزام الكامل بإيقاف إطلاق النار وتنفيذ جميع بنود الاتفاق وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة لإنهاء حالة المجاعة وتحقيق الاستقرار. في المقابل أعرب العبهول عن ترحيب المجموعة الخليجية بالتوقيع على وثيقة اتفاق غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام والتي جاءت بناء على الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبفضل الجهود المقدرة لقطر ومصر وتركيا.وتطرق إلى تطلع المجموعة لصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء المقبل معتبرا إياه مرجعية قانونية مهمة ترسخ مبادئ العدالة الدولية والمساءلة وتعزز الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

