النادي العلمي: انطلاق البطولة الدولية للقوارب اللاسلكية

حنان عبد المعبود

انطلقت أول من أمس بطولة النادي العلمي الدولية للقوارب اللاسلكية، بمشاركة 60 متسابقا يمثلون 8 دول هي الكويت، الإمارات، قطر، أميركا، المملكة المتحدة، ماليزيا، تايلند وإندونيسيا، وذلك في منطقة الخيران البحرية.وتعد البطولة هي الأبرز على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقام تحت إشراف لجنة تحكيم دولية، وتحمل أهمية كبيرة لدى مجتمع المتسابقين في الرياضات البحرية، خاصة أنها من الرياضات الحديثة والمنتشرة بشكل قوي على مستوى العالم في الفترة الماضية.وانطلقت المسابقة في أربع فئات للسباق، هي «مونو 26 سي سي»، «كتمران 26 سي سي»، «مونو 29 سي سي» و«كتمران 29 سي سي».من جانبه، قال أمين عام النادي العلمي علي كاظم الجمعة، إن النادي العلمي من الجهات الرائدة في تنظيم البطولات والمسابقات الدولية، مؤكدا سعى النادي إلى أن تكون هذه البطولة ثابتة في أجندته للأعوام المقبلة، للإسهام في توسيع قاعدة ممارسي رياضة سباق القوارب اللاسلكية، مبينا أن البطولة تمتلك حضورا وتأثيرا إيجابيا على جمهور الشباب، خاصة أن هذه الرياضة ستكتسب شهرة أعلى مع مرور الوقت، وستجد إقبالا ورغبة من الشباب في الحضور والمشاركة.وأكد الجمعة حرص النادي العلمي على تسخير إمكانياته وتذليل كافة العقبات لإنجاح البطولة لتخرج بالصورة التي تليق باسم الكويت، مشددا على استمرار هذه البطولة في الأعوام المقبلة لما لها من فائدة في إخراج طاقات الشباب واستغلال وقتهم بشكل تنافسي، موجها الدعوة إلى محبي رياضة سباق القوارب اللاسلكية والجمهور العام للاستمتاع بالبطولة وأجوائها التنافسية الممتعة.4 فئاتمن جهته، قال مشرف البطولة عبدالعزيز اليعقوب، إن القوارب اللاسلكية «التحكم عن بعد» المخصصة للسباق في بطولة النادي العلمي للقوارب اللاسلكية، مشابهة للقوارب الحقيقية من حيث الأداء والسرعة والماكينة، ولكن حجمها أصغر ويتم التحكم فيها عن بُعد، مضيفا أن سرعتها عالية تصل إلى 100 كم وأكثر، ومزودة بمحرك «جازولين» بأحجام تتراوح بين 26 سي سي و29 سي سي.وأشار إلى أن منافسات البطولة تأتي في 4 فئات للسباق، هي: «مونو 26 سي سي»، «كتمران 26 سي سي»، «مونو 29 سي سي» و«كتمران 29 سي سي»، وتستمر منافساتها على مدار 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول الأدوار التمهيدية، وفي اليومين الثاني والثالث تبدأ المنافسات المؤهلة للأدوار النهائية للبطولة والتي يعتمد نظامها على تحقيق أكبر عدد من النقاط التي يتم تجميعها من جولات كل متسابق في زمن محدد بدء من التصفيات وصولا إلى الجولة النهائية.