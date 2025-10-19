  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المشعان تفقدت محطة أم الهيمان: الالتزام بسرعة الإنجاز

2025-10-19 12:39:49
(MENAFN- Al-Anbaa)

قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة ميدانية إلى محطة أم الهيمان للصرف الصحي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات في المشروع ومتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع.
واستمعت الوزيرة إلى شرح مفصل من القائمين على المشروع حول نسب الإنجاز والخطط التشغيلية والتحديات الفنية التي تم تجاوزها، مؤكدة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضمان جودة الأعمال بما يتماشى مع المعايير البيئية والفنية المعتمدة.
وأشادت المشعان بجهود فرق العمل والجهات المشرفة على المشروع، مشددة على أن محطة أم الهيمان تعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي في البلاد.

MENAFN19102025000130011022ID1110215633

