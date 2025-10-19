العثمان: متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

403
العثمان: متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة
أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف د.دلال العثمان، حرص الهيئة على المتابعة الميدانية المستمرة لمراكزها في مختلف المحافظات، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيدة بجهود العاملين وما يقدمونه من رعاية متميزة وإنسانية لهذه الفئة الغالية.
وقالت العثمان خلال جولتها التفقدية في مركز رعاية المعاقين بجنوب الصباحية مساء أول من أمس ورافقها فيها نائب المدير العام للقطاع الطبي والنفسي والاجتماعي بالتكليف د.خليفة الهيلع ومدير إدارة الشؤون الإدارية أحمد الفضلي، إن الزيارة جاءت للاطمئنان على سير العمل داخل المركز ومتابعة أوضاع النزلاء والمستفيدين من الخدمات، إلى جانب الوقوف على احتياجات الكوادر العاملة والتأكد من جاهزية المرافق لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة على مدار الساعة.
من جانبه، أوضح د.خليفة الهيلع أن الزيارة تأتي ضمن خطة الهيئة لمتابعة الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية للنزلاء.
بدوره، أكد أحمد الفضلي أهمية دعم الكوادر الإدارية والفنية وتوفير احتياجاتهم لضمان استمرار جودة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة في المراكز التابعة للهيئة.
