العثمان: متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

بشرى شعبانأكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف د.دلال العثمان، حرص الهيئة على المتابعة الميدانية المستمرة لمراكزها في مختلف المحافظات، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيدة بجهود العاملين وما يقدمونه من رعاية متميزة وإنسانية لهذه الفئة الغالية.وقالت العثمان خلال جولتها التفقدية في مركز رعاية المعاقين بجنوب الصباحية مساء أول من أمس ورافقها فيها نائب المدير العام للقطاع الطبي والنفسي والاجتماعي بالتكليف د.خليفة الهيلع ومدير إدارة الشؤون الإدارية أحمد الفضلي، إن الزيارة جاءت للاطمئنان على سير العمل داخل المركز ومتابعة أوضاع النزلاء والمستفيدين من الخدمات، إلى جانب الوقوف على احتياجات الكوادر العاملة والتأكد من جاهزية المرافق لتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة على مدار الساعة.من جانبه، أوضح د.خليفة الهيلع أن الزيارة تأتي ضمن خطة الهيئة لمتابعة الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية للنزلاء.بدوره، أكد أحمد الفضلي أهمية دعم الكوادر الإدارية والفنية وتوفير احتياجاتهم لضمان استمرار جودة الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة في المراكز التابعة للهيئة.

