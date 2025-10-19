الصندوق الكويتي للتنمية شارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن

بحضور وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، انطلقت رسميا أعمال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية (واشنطن) خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر.وعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الأممية والمؤسسات المالية حول العالم، لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية العالمية، والتنمية الدولية، والتغيرات المناخية، والنظام الصحي، إلى جانب قضايا الأمن والسلم الدوليين في مناطق النزاع والأزمات.وفي كلمته الافتتاحية، أكد أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، على أهمية خلق فرص عمل تلبي احتياجات الشباب في سوق العمل، ولاسيما في قطاعات الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم.وشدد على أن التركيز على الوظائف يعني في الوقت ذاته تعزيز التنمية في القطاعات الحيوية كافة، مضيفا: عندما نركز على الوظائف، فإننا لا نبتعد عن الرعاية الصحية أو التعليم أو الطاقة أو البنية التحتية، بل نضاعف من فرص النمو الاقتصادي من خلال التكامل بين هذه القطاعات.من جانبها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أن العالم يشهد انقساما ديموغرافيا واضحا، حيث تعاني بعض الدول من الشيخوخة وتناقص السكان، فيما تتميز أخرى بارتفاع معدلات الشباب، خاصة في إفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ما يفرض ضرورة إيجاد حلول عملية لاستيعاب القوى العاملة المتنامية.كما تناولت جورجيفا تحديات نظام التجارة العالمي، موضحة أنه يتعرض اليوم لهزة قوية نتيجة عوامل متعددة، ما أدى إلى ترك كثير من الأشخاص دون دعم كاف للانتقال إلى وظائف جديدة وأفضل.

