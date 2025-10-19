403
"الطرق": افتتاح شارع دمشق من "الخامس" باتجاه جنوب السرة
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن افتتاح شارع دمشق من الدائري الخامس باتجاه منطقة جنوب السرة وصولا إلى شارع إبراهيم المزين ـ منطقة الزهراء، متضمنا افتتاحا كاملا للتقاطعين على شارع دمشق مع شارعي عبدالله الحميدي وعلي العسعوسي.
ويأتي هذا الافتتاح لحركة المرور من الدائري الخامس للقادمين من السالمية إلى شارع دمشق، ومن شارع دمشق إلى الدائري الخامس باتجاه السالمية، وكذلك لمستخدمي مخرج السرة المقابل لطريق الدائري الخامس والمتجه إلى شارع دمشق باتجاه جنوب السرة، وذلك اليوم الأحد الساعة 12:00 ليلا ـ فجر الاثنين 20 الجاري.
