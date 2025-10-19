"الطرق": افتتاح شارع دمشق من "الخامس" باتجاه جنوب السرة

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن افتتاح شارع دمشق من الدائري الخامس باتجاه منطقة جنوب السرة وصولا إلى شارع إبراهيم المزين ـ منطقة الزهراء، متضمنا افتتاحا كاملا للتقاطعين على شارع دمشق مع شارعي عبدالله الحميدي وعلي العسعوسي.ويأتي هذا الافتتاح لحركة المرور من الدائري الخامس للقادمين من السالمية إلى شارع دمشق، ومن شارع دمشق إلى الدائري الخامس باتجاه السالمية، وكذلك لمستخدمي مخرج السرة المقابل لطريق الدائري الخامس والمتجه إلى شارع دمشق باتجاه جنوب السرة، وذلك اليوم الأحد الساعة 12:00 ليلا ـ فجر الاثنين 20 الجاري.

