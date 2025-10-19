وكيل الحرس الوطني يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك بفرنسا

غادر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس والوفد المرافق له أرض الوطن متوجها إلى جمهورية فرنسا الصديقة، للمشاركة في اجتماع منظمة الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP، والذي يعقد برئاسة الجمهورية الفرنسية.وينعقد اجتماع المنظمة تحت عنوان «تأثير وتحديات الذكاء الاصطناعي على قوات الدرك»، ويتم خلاله استعراض أهمية الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في المجالات الأمنية والعسكرية.يذكر أن الحرس الوطني انضم عام 2019 إلى منظمة الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري FIEP والتي تضم دولا عربية وأجنبية من جميع أنحاء العالم، بما يعزز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات.

