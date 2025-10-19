اليرموك يتوج ببطولة اتحاد التنس تحت 14 سنة

اختتمت بنهاية الأسبوع الماضي على ملاعب نادي خيطان بطولة الاتحاد للتنس لتحت 14 سنة، حضر المباراة النهائية للبطولة وتوج الفائزين رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبدالرضا الغريب، وأمين الصندوق مشاري عبدالرضا مشاري.وقد توج بمسابقة الفردي لاعب اليرموك محمد فراس التركيت، بينما حل لاعب نادي الكويت سعود ضاري الصباح ثانيا وجاء في المركز الثالث لاعبا خيطان فيصل علي المطوع ومحمد حامد السليطين.وفي مسابقة الزوجي، جاء في المركز الأول ثنائي اليرموك محمد فراس التركيت وزميله محمد يوسف محمد، وفي المركز الثاني ثنائي خيطان محمد حامد السليطين وزميله ضاري ندى الشمري، وفي المركز الثالث كل من ثنائي اليرموك يوسف حسين عبدالله وزميله طلال حسبان مسعود، وثنائي نادي الكويت سعود ضاري الصباح وزميله أحمد حسين الأشوك.وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة، جاء اليرموك أولا برصيد 316 نقطة، وخيطان ثانيا برصيد 244 نقطة، ونادي الكويت ثالثا برصيد 184 نقطة، والقادسية رابعا برصيد 68 نقطة، والتضامن خامسا برصيد 46 نقطة، والشباب سادسا برصيد 23 نقطة، والصليبخات سابعا برصيد 8 نقاط.وقد أدار البطولة الحكم الدولي أسيل أحمد الشاهين كحكم عام، وساعدها مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.

