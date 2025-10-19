403
اليرموك يتوج ببطولة اتحاد التنس تحت 14 سنة
اختتمت بنهاية الأسبوع الماضي على ملاعب نادي خيطان بطولة الاتحاد للتنس لتحت 14 سنة، حضر المباراة النهائية للبطولة وتوج الفائزين رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس عبدالرضا الغريب، وأمين الصندوق مشاري عبدالرضا مشاري.
وقد توج بمسابقة الفردي لاعب اليرموك محمد فراس التركيت، بينما حل لاعب نادي الكويت سعود ضاري الصباح ثانيا وجاء في المركز الثالث لاعبا خيطان فيصل علي المطوع ومحمد حامد السليطين.
وفي مسابقة الزوجي، جاء في المركز الأول ثنائي اليرموك محمد فراس التركيت وزميله محمد يوسف محمد، وفي المركز الثاني ثنائي خيطان محمد حامد السليطين وزميله ضاري ندى الشمري، وفي المركز الثالث كل من ثنائي اليرموك يوسف حسين عبدالله وزميله طلال حسبان مسعود، وثنائي نادي الكويت سعود ضاري الصباح وزميله أحمد حسين الأشوك.
وفي الترتيب النهائي للأندية المشاركة في البطولة، جاء اليرموك أولا برصيد 316 نقطة، وخيطان ثانيا برصيد 244 نقطة، ونادي الكويت ثالثا برصيد 184 نقطة، والقادسية رابعا برصيد 68 نقطة، والتضامن خامسا برصيد 46 نقطة، والشباب سادسا برصيد 23 نقطة، والصليبخات سابعا برصيد 8 نقاط.
وقد أدار البطولة الحكم الدولي أسيل أحمد الشاهين كحكم عام، وساعدها مجموعة من حكام الاتحاد الكويتي للتنس.
