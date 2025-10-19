كاظمة والكويت واليرموك إلى نصف نهائي "تنشيطية الصالات"

403
كاظمة والكويت واليرموك إلى نصف نهائي "تنشيطية الصالات"
يحيى حميدان
حسم كاظمة تأهله للدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس كرة الصالات «التنشيطية»، وذلك بعد فوزه على العربي 3-1 في المجموعة الثانية بصالة نادي كاظمة.
سجل أهداف «البرتقالي» كل من الروماني فيليب ماتشا وصالح الفاضل وناصر العلبان، فيما أحرز هدف «الأخضر» عمر العسيري.
وضمن المجموعة ذاتها، تغلب التضامن على القادسية 7-3. ورفع كاظمة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ويتقدم على العربي والتضامن اللذان يمتلكان 3 نقاط، وسيلتقيان في الجولة الثالثة والأخيرة، فيما يأتي القادسية في المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.
وفي المجموعة الأولى تأهل الكويت واليرموك رسميا للدور نصف النهائي بعد فوز الأول على الصليبخات 6-0، والثاني على النصر 6-4، حيث رفع «الأبيض» و«اليرامكة» رصيدهما إلى 6 نقاط في المركزين الأول والثاني، في حين بقي الصليبخات والنصر بلا رصيد من النقاط وفقدا فرصة المنافسة بشكل رسمي.
