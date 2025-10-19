  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كاظمة والكويت واليرموك إلى نصف نهائي "تنشيطية الصالات"

2025-10-19 12:39:39
يحيى حميدان
حسم كاظمة تأهله للدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس كرة الصالات «التنشيطية»، وذلك بعد فوزه على العربي 3-1 في المجموعة الثانية بصالة نادي كاظمة.
سجل أهداف «البرتقالي» كل من الروماني فيليب ماتشا وصالح الفاضل وناصر العلبان، فيما أحرز هدف «الأخضر» عمر العسيري.
وضمن المجموعة ذاتها، تغلب التضامن على القادسية 7-3. ورفع كاظمة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ويتقدم على العربي والتضامن اللذان يمتلكان 3 نقاط، وسيلتقيان في الجولة الثالثة والأخيرة، فيما يأتي القادسية في المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.
وفي المجموعة الأولى تأهل الكويت واليرموك رسميا للدور نصف النهائي بعد فوز الأول على الصليبخات 6-0، والثاني على النصر 6-4، حيث رفع «الأبيض» و«اليرامكة» رصيدهما إلى 6 نقاط في المركزين الأول والثاني، في حين بقي الصليبخات والنصر بلا رصيد من النقاط وفقدا فرصة المنافسة بشكل رسمي.

