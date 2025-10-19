كاظمة والكويت واليرموك إلى نصف نهائي "تنشيطية الصالات"

يحيى حميدانحسم كاظمة تأهله للدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس كرة الصالات «التنشيطية»، وذلك بعد فوزه على العربي 3-1 في المجموعة الثانية بصالة نادي كاظمة.سجل أهداف «البرتقالي» كل من الروماني فيليب ماتشا وصالح الفاضل وناصر العلبان، فيما أحرز هدف «الأخضر» عمر العسيري.وضمن المجموعة ذاتها، تغلب التضامن على القادسية 7-3. ورفع كاظمة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ويتقدم على العربي والتضامن اللذان يمتلكان 3 نقاط، وسيلتقيان في الجولة الثالثة والأخيرة، فيما يأتي القادسية في المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.وفي المجموعة الأولى تأهل الكويت واليرموك رسميا للدور نصف النهائي بعد فوز الأول على الصليبخات 6-0، والثاني على النصر 6-4، حيث رفع «الأبيض» و«اليرامكة» رصيدهما إلى 6 نقاط في المركزين الأول والثاني، في حين بقي الصليبخات والنصر بلا رصيد من النقاط وفقدا فرصة المنافسة بشكل رسمي.

