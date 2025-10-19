  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أوزكان: لقاء برقان وخيطان مهم للطرفين

2025-10-19 12:39:39
يحيى حميدان
أكد مدرب فريق الكرة بنادي برقان، التركي جينيك أوزكان، جاهزية فريقه لخوض لقاء الغد أمام خيطان ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» للدرجة الأولى.
واعتبر أوزكان لـ«الأنباء» أن لقاء الغد يعتبر هاما للطرفين وذلك لقوة المنافسة هذا الموسم وصعوبة إضاعة النقاط والتعويض لاحقا، مبينا أن برقان عمل بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي التي استمرت لما يقارب أسبوعين من أجل علاج السلبيات وتطوير الإيجابيات.
وأوضح أوزكان أنه يعرف خيطان بسبب متابعته الجيدة له ولجميع المنافسين، مؤكدا أن المنافس يمتلك لاعبين جيدين للغاية وربما افتقدوا تحقيق النتائج فقط خلال الفترة الماضية. وختم قائلا: «علينا أن نكون أكثر جدية ونسعى لتحقيق الفوز بكل قوة».
ويحتل برقان المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بعد مرور 4 جولات، فيما يمتلك خيطان نقطة وحيدة جعلته بالمركز السادس.

