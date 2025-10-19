أوزكان: لقاء برقان وخيطان مهم للطرفين

403
أوزكان: لقاء برقان وخيطان مهم للطرفين
يحيى حميدان
أكد مدرب فريق الكرة بنادي برقان، التركي جينيك أوزكان، جاهزية فريقه لخوض لقاء الغد أمام خيطان ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» للدرجة الأولى.
واعتبر أوزكان لـ«الأنباء» أن لقاء الغد يعتبر هاما للطرفين وذلك لقوة المنافسة هذا الموسم وصعوبة إضاعة النقاط والتعويض لاحقا، مبينا أن برقان عمل بشكل جيد خلال فترة التوقف الدولي التي استمرت لما يقارب أسبوعين من أجل علاج السلبيات وتطوير الإيجابيات.
وأوضح أوزكان أنه يعرف خيطان بسبب متابعته الجيدة له ولجميع المنافسين، مؤكدا أن المنافس يمتلك لاعبين جيدين للغاية وربما افتقدوا تحقيق النتائج فقط خلال الفترة الماضية. وختم قائلا: «علينا أن نكون أكثر جدية ونسعى لتحقيق الفوز بكل قوة».
ويحتل برقان المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط بعد مرور 4 جولات، فيما يمتلك خيطان نقطة وحيدة جعلته بالمركز السادس.
