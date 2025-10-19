الفحيحيل يتفوّق على النصر بهدفين

يحيى حميدانحقق الفحيحيل فوزا مهما على حساب النصر 2-1 مساء أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.ورفع «أحمر العاشرة» رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما بقي «العنابي» بلا رصيد من النقاط في المركز العاشر والأخير، الا أنه استطاع أن يهز الشباك بعد صيامه في الجولات الأربعة الماضية.فضل الفريقان اللعب الهجومي منذ إطلاق صافرة البداية، حيث حاول كل طرف هز الشباك مبكرا، ولاحت عدة فرص لصالح النصر من المهاجم عبدالرحمن الرشيدي، الا أنه سدد الكرة الأولى في الشباك الخارجية لحارس الفحيحيل عبدالرحمن المجدلي (4)، ومرت المحاولة الثانية بجانب القائم الأيسر (8).وشكلت الجهة اليسرى لـ «أحمر العاشرة»، التي شغلها همام محمود وسلمان البوص، خطورة بالغة على «العنابي»، إلى أن جاء هدف السبق للفحيحيل من كرة مرسومة قدمها البرازيلي فيتور داسيلفا لزميله الجزائري زكريا بن شاعة، الذي حولها في مرمى حارس النصر محمد هادي (32).وأجرى مدرب «العنابي»، التونسي جميل بلقاسم، تبديلا اضطراريا بخروج المدافع محسن فلاح للاصابة ودخل بدلا منه فواز الخالدي (44)، وانتهى الشوط الأول بتفوق الفحيحيل على النصر بهدف نظيف.وفي الشوط الثاني، حاول «أحمر العاشرة» التعزيز بعد مجهود فردي من فيتور وسدد الكرة بجانب المرمى (46).وفرط «العنابي» في فرص التعديل التي أتيحت للاعبيه، حيث أضاع مهاجمه فواز المبيلش فرصة ذهبية من انفراد صريح وتصدى حارس الفحيحيل عبدالرحمن المجدلي لكرته (56)، ولم يتعامل عبدالرحمن الرشيدي كما يجب مع الكرة التي تهيأت أمامه والمرمى خال أمامه، بيد أنه سددها فوق المرمى (66).وعاقب الفحيحيل منافسه بعدما سجل الهدف الثاني عبر مدافع النصر فواز الخالدي بالخطأ في مرمى فريقه بعدما وضع كرة فيتور في الشباك (84).وقلص عبدالرحمن الرشيدي الفارق لصالح النصر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.أدار المباراة الحكم سعود السمحان وأجاد في قراراته.مباراتا اليوموتختتم منافسات الجولة الخامسة اليوم بإقامة مباراتين، حيث يحل الكويت برصيد 10 نقاط ضيفا على الشباب بـ7 نقاط على ملعبه بمدينة الأحمدي، ويسعى الفريقان إلى تعزيز مركزيهما، إذ إن «الأبيض» كان متصدرا للفرق قبل توقف الدوري. وفي المباراة الثانية سيكون الصراع شديدا بين السالمية بـ9 نقاط مع العربي بـ8 نقاط.

MENAFN19102025000130011022ID1110215624