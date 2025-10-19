العربي إلى قيرغيزستان غداً

403
العربي إلى قيرغيزستان غداً
(MENAFN- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
تغادر البلاد غدا بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي متجهة إلى قيرغيزستان للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا من بطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم للموسم 2025-2026 والتي تقام بنظام التجمع وتضم إلى جانبه كل من: الصفاء اللبناني، ريغار الطاجيكي وموراس القيرغيزي. ومن المقرر أن يلتقي «الأخضر» نظيره الصفاء 25 الجاري ثم يواجه رغار الطاجيكي في 28 الجاري، على أن يختتم مباريات المجموعة أمام موراس القيرغيزي في 31 منه.
