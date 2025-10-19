العربي إلى قيرغيزستان غداً

مبارك الخالديتغادر البلاد غدا بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي متجهة إلى قيرغيزستان للمشاركة في منافسات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا من بطولة دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم للموسم 2025-2026 والتي تقام بنظام التجمع وتضم إلى جانبه كل من: الصفاء اللبناني، ريغار الطاجيكي وموراس القيرغيزي. ومن المقرر أن يلتقي «الأخضر» نظيره الصفاء 25 الجاري ثم يواجه رغار الطاجيكي في 28 الجاري، على أن يختتم مباريات المجموعة أمام موراس القيرغيزي في 31 منه.

