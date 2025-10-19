403
الطريفي: الجهراء حقق فوزاً مهماً على التضامن
مبارك الخالدي
أشاد رئيس جهاز الكرة بنادي الجهراء عواد الطريفي بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره التضامن بهدف نظيف في انطلاق منافسات الجولة الخامسة لدوري زين الممتاز لكرة القدم.
وقال الطريفي عقب المباراة: «الفريق حقق فوزا ثمينا ومهما اسعدنا جميعا وقد أثبت لاعبونا انهم رجال بمعنى الكلمة ومقاتلون داخل الملعب ونحن لا نريد أن نكرر الحديث عن الظروف التي مر بها الفريق، ولكن نوجه كلمة شكر وتقدير لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله ولرئيس اللجنة المالية المكلفة بتسيير أمور النادي، ونؤكد أن الأمور المالية في طريقها إلى الحل خلال الأسبوع الجاري، وهذا ما لمسناه من انعكاس طيب على معنويات اللاعبين المحليين والمحترفين وكل العاملين في النادي من أجهزة فنية وطبية وإدارية والقادم افضل».
وكان الجهراء قد حقق فوزه الأول في الدوري مساء الجمعة بهدف نظيف سجله فهد عايد في شباك التضامن بعد مرور 3 دقائق من اللقاء الذي جمعهما على ملعب مبارك العيار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.
