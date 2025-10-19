الطريفي: الجهراء حقق فوزاً مهماً على التضامن

مبارك الخالديأشاد رئيس جهاز الكرة بنادي الجهراء عواد الطريفي بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره التضامن بهدف نظيف في انطلاق منافسات الجولة الخامسة لدوري زين الممتاز لكرة القدم.وقال الطريفي عقب المباراة: «الفريق حقق فوزا ثمينا ومهما اسعدنا جميعا وقد أثبت لاعبونا انهم رجال بمعنى الكلمة ومقاتلون داخل الملعب ونحن لا نريد أن نكرر الحديث عن الظروف التي مر بها الفريق، ولكن نوجه كلمة شكر وتقدير لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله ولرئيس اللجنة المالية المكلفة بتسيير أمور النادي، ونؤكد أن الأمور المالية في طريقها إلى الحل خلال الأسبوع الجاري، وهذا ما لمسناه من انعكاس طيب على معنويات اللاعبين المحليين والمحترفين وكل العاملين في النادي من أجهزة فنية وطبية وإدارية والقادم افضل».وكان الجهراء قد حقق فوزه الأول في الدوري مساء الجمعة بهدف نظيف سجله فهد عايد في شباك التضامن بعد مرور 3 دقائق من اللقاء الذي جمعهما على ملعب مبارك العيار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

