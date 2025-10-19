  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
9 ميداليات لـ "التنس" في العربية للرواد

2025-10-19 12:39:39
اختتمت أول من أمس فعاليات البطولة العربية الخامسة لرواد التنس التي نظمها الاتحاد العربي ونادي التنس الأردني بمشاركة 160 لاعبا ولاعبة من 14 دولة عربية.
وقال وزير الشباب الأردني رائد العدوان في ختام البطولة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان إن هذه البطولة جمعت تحت رايتها رياضيين عرب رسخوا فيها قيم الروح الرياضية ومعاني الأخوة العربية الأصيلة.
وثمن العدوان جهود الاتحاد العربي للتنس والاتحاد الأردني ونادي التنس الأردني على ما بذلوه من جهد في إنجاح هذه البطولة التي أظهرت الوجه المشرق للرياضة العربية.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر إن البطولة شكلت محطة رياضية مميزة جمعت أبناء الوطن العربي على ميادين التنافس الشريف والروح الرياضية العالية.
وتوج الوزير الأردني والشيخ أحمد الجابر وبحضور سفيرنا لدى الأردن حمد المري الفائزين من مختلف الدول المشاركة بالمراكز الاولى في البطولة.
وقد أحرز منتخبنا 6 ميداليات ذهبية وفضية و3 ميداليات برونزية بمختلف الفئات السنية في الفردي والزوجي والزوجي المختلط.
وحصدت اللاعبة أسرار عبدالمجيد المركز الأول عن فئة فردي السيدات فوق 35 عاما وفي فئة فردي رجال فوق 35 عاما حصل حسين البهبهاني على المركز الثاني وفي فئة فردي رجال فوق 45 عاما أحرز اللاعب محمد الفودري المركز الأول.
وعن فئة فردي رجال فوق 65 عاما حصل عادل سفر على المركز الثالث، فيما حصد اللاعب محمد توينه المركز الأول، وعن فئة زوجي رجال فوق 35 حصد يعقوب الفودري وحسين البهبهاني المركز الأول.
وفي فئة زوجي رجال فوق 45 عاما نجح أحمد دشتي ومحمد الفودري بإحراز المركز الأول، بينما في فئة زوجي رجال فوق 65 عاما حصل عادل سفر وعوض الودعاني على المركز الثالث، وعن فئة الزوجي المختلط حصل أحمد دشتي وأسرار عبدالمجيد على المركز الثالث.

