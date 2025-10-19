"طائرة" القادسية والكويت يعبران النصر والصليبخات

403
"طائرة" القادسية والكويت يعبران النصر والصليبخات
(MENAFN- Al-Anbaa)
يعقوب العوضي
فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على النصر بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الـ 6 من بطولة الاتحاد على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع القادسية رصيده إلى 14 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما بقي النصر في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
وفي مباراة أخرى، فاز الكويت على الصليبخات بنتيجة 3-0 أيضا ليقلص الفارق مع متصدر الترتيب كاظمة إلى نقطتين، حيث رفع العميد رصيده إلى 15 نقطة محتلا وصافة الترتيب، بينما بقي الصليبخات على رصيده السابق بنقطتين في المركز قبل الأخير.
