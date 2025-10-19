  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"طائرة" القادسية والكويت يعبران النصر والصليبخات

2025-10-19 12:39:39
يعقوب العوضي
فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على النصر بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الـ 6 من بطولة الاتحاد على صالة اتحاد الكرة الطائرة بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع القادسية رصيده إلى 14 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما بقي النصر في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.
وفي مباراة أخرى، فاز الكويت على الصليبخات بنتيجة 3-0 أيضا ليقلص الفارق مع متصدر الترتيب كاظمة إلى نقطتين، حيث رفع العميد رصيده إلى 15 نقطة محتلا وصافة الترتيب، بينما بقي الصليبخات على رصيده السابق بنقطتين في المركز قبل الأخير.

