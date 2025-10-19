"الأزرق" يحافظ على مركزه في تصنيف "فيفا"

مبارك الخالديحافظ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على تصنيفه الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليبقى في المركز الـ135 على العالم. وعلى الرغم من خسارة الأزرق من أوزبكستان 0-2 إلا أن مركزه العالمي لم يتأثر، بينما لم تحسب خسارته من المغرب كونها غير دولية.من جهة أخرى، أجريت الخميس الماضي قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الـ 12 لمنتخبات الناشئين لكرة القدم (مواليد ٢٠١٠) التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية من 27 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل. ووزعت المنتخبات الـ 7 المشاركة في البطولة خلال القرعة على مجموعتين، مع اعتماد آلية خاصة لإبعاد المنتخبات التي جاءت ضمن مجموعة واحدة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا عن بعضها في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.وأسفرت القرعة عن حلول «الأزرق» في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات العراق ولبنان والسعودية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن وسورية وفلسطين.وسيغادر منتخبنا إلى العقبة ٢٣ أكتوبر الجاري، ويقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية لحسم هوية البطل.وتفتتح البطولة، التي تقام جميع منافساتها على ملعب العقبة، الإثنين 27 الجاري، بإقامة ثلاث مباريات تجمع العراق والسعودية، ثم فلسطين والأردن، والأزرق ولبنان. وفي الجولة الثانية 29 الجاري يلتقي منتخب سورية مع فلسطين، والأزرق مع العراق، والسعودية مع لبنان. وفي الجولة الثالثة 31 من الشهر نفسه يلتقي العراق ولبنان، والأردن وسورية، والأزرق مع السعودية.هذا، وتأتي البطولة في موعد يسبق التصفيات الآسيوية لهذه الفئة، والمقررة من 22 إلى 30 من نوفمبر المقبل، وتكتسب أهمية بالغة كونها تعد محطة تحضيرية للمنتخبات قبل خوض الاستحقاق القاري.

MENAFN19102025000130011022ID1110215619