المري: نثق بقدرات لاعبينا على التتويج في "آسيوية الشباب"

غادر مساء أول من أمس وفد الكويت الرياضي إلى مملكة البحرين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 31 الجاري، حيث تشارك الكويت في الدورة بـ 75 لاعبا ولاعبة يخوضون منافسات 14 لعبة فردية وجماعية وهي: السباحة، الترايثلون، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الجولف، الفروسية (قفز الحواجز - القدرة)، كرة اليد، الجودو، تيك بول، تايكوندو، مواي تاي وجوجيتسو.وتستضيف البحرين دورة الألعاب الآسيوية للشباب للمرة الأولى بمشاركة 45 دولة تتنافس في 24 رياضة مختلفة، تتضمن 253 مسابقة، منها 124 مسابقة للشباب و114 للشابات، وستبدأ بعض المنافسات قبل حفل الافتتاح الرسمي في 22 أكتوبر، حيث ستشهد الأيام الأولى منافسات في كرة القدم داخل الصالات للرجال وكرة اليد والكرة الطائرة، وبعدها تنطلق بقية المسابقات.وكان في مقدمة وفد الكويت المغادر للبحرين مدير البعثة أمين السر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية علي المري والمدير الفني في اللجنة محمد السعدي والجهاز الإداري والطبي المكون من الريم الرشيدي وهاني الميل ونورة السعد، كما رافق الوفد المغادر منتخبنا الوطني لكرة اليد، على أن تتبعه وفود منتخباتنا الوطنية تباعا وذلك بحسب موعد انطلاق منافساتها في الدورة.وفي هذا الصدد، أشاد علي المري بحفاوة الاستقبال من قبل المسؤولين في مملكة البحرين، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، كما أشاد بالجهود الواضحة للمنظمين منذ اللحظة الأولى للوصول، وتمنى للجنة المنظمة كل التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث الرياضي الآسيوي الكبير. وختم المري حديثه معربا عن أمنياته بأن يحقق شباب وشابات الكويت مزيدا من الإنجازات في هذه المشاركة، مؤكدا ثقته بقدرات الرياضيين الكويتيين على صعود منصات التتويج ورفع راية الكويت في مختلف المحافل.إلى ذلك يلعب منتخب اليد أولى مبارياته اليوم أمام كازاخستان في الـ 5 مساء ضمن الجولة الأولى للمجموعة (ب) والتي تضم إلى جانب منتخبنا كلا من إيران، كازاخستان، الإمارات، الصين وتايلند.وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس اتحاد اليد شبيب الهاجري أن كرة اليد الكويتية تزخر بالمواهب بجميع المراحل السنية وتأتي مرحلة صقل المواهب بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية والفنية بغرض الوصول بها إلى أفضل المستويات.وتابع: «لدينا اليوم كوكبة من اللاعبين الذي يشكلون نواة المنتخب الوطني الأول للمستقبل يتطلعون لتحقيق نتائج إيجابية في منافسة تضم نخبة منتخبات القارة الصفراء والباحثين عن المجد عبر تحقيق إحدى الميداليات الثلاث، ونحن كمنتخب نملك الطموح ذاته».«أزرق اليد» يتجه إلى معسكر تونسيعقوب العوضيتتجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى تونس اليوم لإقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، حيث يترأس البعثة أمين الصندوق خالد طالب يرافقه عضو مجل الإدارة ناصر الدعاس والجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب آرون كريستانسون والمدرب المساعد هايني غيفرسون و21 لاعبا.

