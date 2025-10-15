الذهب يتجاوز 4200 دولار ويواصل التحليق ويسجل أعلى مستوى في تاريخه

صعد الذهب أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد ليتخطى 4200 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعا بتزايد التوقعات بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما تلقت الأسعار دعما من تجدد المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.40% إلى 4.200.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 4186.68 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.3% إلى 4218 دولارا. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن إدارته تعتزم إصدار قائمة يوم الجمعة «بالبرامج الديموقراطية» التي سيتم إغلاقها على خلفية إغلاق الحكومة الفيدرالية، وفقا لوكالة «رويترز».وذكر مات سيمبسون، كبير المحللين لدى ستون غروب، أن «إغلاق الحكومة الأميركية والتعليقات الحذرة من جيروم باول قدمت أحدث الأسباب التي دفعت أسعار الذهب إلى الارتفاع».وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة، لكن الاقتصاد «قد يكون على مسار أكثر ثباتا مما كان متوقعا». وأضاف أن قرارات أسعار الفائدة تتخذ على أساس «كل اجتماع على حدة» مع الأخذ في الاعتبار ضعف سوق العمل وبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف.ويتوقع المستثمرون خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، مع توقع خفض مماثل في ديسمبر. وحقق الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه ملاذ آمن، مكاسب بنسبة 60% منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، والشراء القوي من البنوك المركزية، والاتجاه إلى تقليص الاعتماد على الدولار، والتدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 2% إلى 52.48 دولارا بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 53.60 دولارا أمس، مقتفية أثر الذهب وبسبب تقلص المعروض في السوق الفورية. وارتفع البلاتين 1.3% إلى 1658.65 دولارا للأونصة، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1538.75 دولارا.

MENAFN15102025000130011022ID1110203440