الأهلي يقيم جناحا في كلية KILAW

انطلاقا من حرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز حضوره في أوساط الطلبة، أقام البنك جناحا في كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW)، لتعريف الطلاب على مميزات حساب الطالب A+.وصمم حساب الطالب A+ للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، ويمنحهم العديد من المزايا الحصرية بما يشمل الحصول على تذاكر سينما مجانية من فوكس سينما، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا والعديد من الخصومات على مدار العام.وأتاحت هذه الفرصة لموظفي البنك الأهلي الكويتي التواصل مباشرة مع الطلاب وعرض المزايا الفريدة والحلول المخصصة التي يقدمها لهم، بما يساعدهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال وتحقيق أهدافهم الأكاديمية.وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي «سعداء بتقديم حساب الطالب A+ إلى الطلاب في كلية القانون الكويتية العالمية في الكويت، مما ساعدنا على التعرف بشكل أفضل على ما تحتاجه هذه الشريحة من العملاء، من أجل تقديم تجربة مصرفية مميزة وسهلة على جميع المستويات».وأكدت معرفي أن إقامة جناح البنك في الكلية يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي بفهم وتلبية الاحتياجات المحددة للطلاب، والتفاعل المباشر معهم في الحرم الجامعي وبناء علاقات طويلة الأمد وخلق الوعي حول الحلول المالية المتاحة لدعمهم ومساعدتهم في الحصول على أفضل المنتجات المصرفية التي تواكب التطورات على هذا الصعيد.وشددت في نهاية تصريحها على تطلع البنك الأهلي الكويتي إلى تعزيز حضوره في الجامعات المتواجدة في دولة الكويت، وزيادة جهوده لدعم الطلاب بالمنتجات والخدمات المالية المبتكرة، ومواصلة التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة لتعزيز وعي الطلاب المالي وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة.

