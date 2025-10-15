التجاري يعلن إنشاء برنامج شهادات إيداع بمليار دولار





إلهام محفوظ: محطة محورية بإستراتيجيتنا للنمو المدروس وصممناه لتنويع قاعدة التمويل

حسين العريان: البرنامج فريد من نوعه بالنظر إلى هيكلته وطبيعته القابلة للاستدعاء



أعلن البنك التجــاري الكويتي عــن إنشاء برنامج شهادات إيداع، وذلك بعد حصولــه على موافقة بنــك الكويت المركــزي علـى طرح البرنامج.وعــن تفاصيـل هذا البرنامج، قال البنك إنه تم هيكلة وتنظيم البرنامج بحيث يكون الحد الأقصى لحجم الإصدار مليار دولار (أو ما يعادله بعملات أخرى)، ويوفر للمستثمرين من المؤسسات خيارات استثمارية مرنة ذات آجال استحقاق تتراوح بين أسبوع واحد وخمس سنوات.وسيتم إصدار شهادات الإيداع على نموذج مسجل، مع إمكانية إصدارها بعملات مختلفة تشمل الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري واليوان الصيني وعملات مختارة من مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.وقد تم تنظيم وترتيب البرنامج من قبل ميزوهو إنترناشونال بي إل سي إضافة إلـى إيه إف إس إنترست بي في، ودي بي إس بنك ليمتد، وآي إن جي بنك إن في وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، ونمورا إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كموزعين لشهادات الإيداع لتوزيع مذكرة المعلومات على المشترين المحتملين.وسوف يعمل بنك أوف نيويورك ميلون، فرع لندن، بصفة وكيل رئيسي للدفع ووكيل إصدار ووكيل حساب، في حين يعمل بنك أوف نيويورك ميلون إس إيه/إن في، فرع دبلن، بصفة مسجل الشهادات.ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني برنامج شهادات الإيداع متعددة العملات غيـر المضمونة وذات الأولوية والبالغة قيمتها مليار دولار أميركي تصنيـف «A» طويل الأجل، وتصنيـف «F1» قصير الأجل، وهذه التصنيفات متوافقة مع التصنيفات الحالية للبنك وتتضمن الدعم الحكومي المحتمل. وتعكس هذه التصنيفات وجهة نظر فيتش حول القوة والمتانة المالية للبنك والنظرة المستقبلية المستقرة.ويهدف البرنامج إلى دعم استراتيجية التمويل التي يطبقها «التجاري» وسوف يستخدم لتلبية الأغراض المؤسسية العامة للبنك. ويمكن إصدار شهادات الإيداع بفائدة ثابتة أو متغيرة، أو بالقيمة الاسمية أو بخصم أو بعلاوة، مع العلم أن هذه الشهادات غير مدرجة في أي سوق للأوراق المالية.وبهـــذه المناسبـــة، قالـت رئيــس الجهــاز التنفيذي للبنك الهام محفوظ: «يمثل إطلاق برنامج شهادات الإيداع هذا محطة محورية في استراتيجيتنا الرامية إلى النمو المدروس حيث قمنا بإعداده وتصميمه بغرض تنويع قاعدة التمويل وتعزيز السيولة، مع تقديم فرصة استثمارية ملائمة ومجزية للمستثمرين في ذات الوقت. ومن خلال توسيع نطاق وصولنا إلى المستثمرين الدوليين، نؤكد من جديد التزامنا بتطبيق مبادئ الاستقرار المالي والشفافية وأعلى المعايير الدولية السائدة في الأسواق».من جهته، قال مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار حسين العريان: «برنامج شهادات الإيداع هو برنامج فريد من نوعه بالنظر إلى هيكلته وطبيعته القابلة للاستدعاء التي تتميز بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة محتملة. إن تصميم برنامج شهادات الإيداع يجعل آلية عمله مماثلة لأوراق الدين المالية القابلة للمتاجرة، وليس كودائع مصرفية تقليدية غير سائلة، وهذا يلبي احتياجات المستثمرين المتنوعة ويوفر للبنك مرونة في التمويل وإدارة ميزانيته العمومية. ويتميز البرنامج بخاصية الإصدار بعملات متعددة، وبحجـم إصدار كبير، وشبكة ضخمة من الموزعين الدوليين».