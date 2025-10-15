الوطني يمنح العملاء تجربة لا مثيل لها في كأس العالم 2026 برعاية Visa

في إطار حرصه الدائم على مكافأة عملائه بما يتناسب مع اهتماماتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، أطلق بنك الكويت الوطني حملة حصرية بالتعاون مع «فيزا» تتيح لعملائه إمكانية الفوز بتجربة لا تنسى لحضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026TM FIFA، والتي ستقام فعالياتها في المكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وتزامنا مع هذه الحملة، أعلن «الوطني» عن إصداره بطاقة 247 كاش باك كأس العالم 2026 FIFA الوطني Visa مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود، المخصصة لمحبي رياضة كرة القدم، احتفالا بفعاليات بطولة كأس العالم 2026 FIFA.

وأصبح بإمكان عملاء البنك الحصول على البطاقة بسهولة ويسر من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الإلكترونية واستخدامها فورا، لتمنحهم تجربة مصرفية مميزة.

وتمنح الحملة 12 فائزا، يرافق كل منهم شخص من اختياره، فرصة حضور مباريات البطولة العالمية من خلال 12 باقة حصرية تتضمن: باقة لحضور حفل الافتتاح في المكسيك، وأخرى لحضور المباراة النهائية في نيويورك، إلى جانب باقات لحضور مباراة الدور نصف النهائي، والدور ربع النهائي، ومباريات دور الـ 32.

وتشمل الجوائز، التي سيحصل عليها الفائزون ومرافقوهم تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال، وإقامة في فنادق فاخرة في المكسيك وكندا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى هدايا ترحيبية مميزة مقدمة من «فيزا».

وللتأهل يتعين على العملاء التسجيل عبر الصفحة المخصصة وإنفاق ما لا يقل عن 250 دينارا شهريا باستخدام بطاقات فيزا الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة خلال فترة الحملة، سواء داخل الكويت أو خارجها أو عبر الإنترنت، كل 1 دينار ينفق محليا يمنحك 10 نقاط، وكل 1 دينار ينفق دوليا يمنحك 20 نقطة، وأي بطاقة يتم إصدارها خلال فترة الحملة تمنحك 50 نقطة.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: في إطار سعي بنك الكويت الوطني الدائم لبناء وتنمية علاقات وطيدة مع عملائه، يحرص البنك على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المميزة بأعلى المعايير العالمية بالإضافة إلى العروض الحصرية غير المسبوقة.

وأضاف: باعتبار أن كرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في الكويت وعلى مستوى العالم، قمنا بتقديم باقات مميزة تتيح للفائزين ومرافقيهم فرصة حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 FIFA برعاية فيزا، كما وفرنا لعملائنا من محبي كرة القدم بطاقة 247 كاش باك كأس العالم FIFA 2026 الوطني Visa مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود، كي يستمتعوا بتجربة مصرفية استثنائية ذات طابع رياضي عالمي.

ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على البطاقة بكل سهولة عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وإضافتها مباشرة إلى محفظتهم الرقمية للبدء في استخدامها فورا، كما يمكن لحاملي بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع استبدال بطاقتهم ببطاقة 247 كاش باك كأس العالم FIFA 2026 الوطني Visa مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود.

وأوضح أن هذه الحملة تعكس التزام بنك الكويت الوطني بتقديم مكافآت استثنائية مصممة خصوصا لتلبية تطلعات عملائه، مؤكدا أن البنك يحرص على توفير مزايا وعروض حصرية على مدار العام، بما في ذلك خصومات وحملات فريدة لحضور البطولات الدولية.

وبهذه المناسبة، صرح محمد رياض، المدير الإقليمي لشركة Visa في الكويت قائلا: في إطار شراكتها العالمية مع FIFA، تواصل Visa التزامها بتمكين شركائها من البنوك الرائدة، مثل بنك الكويت الوطني، لتقديم تجارب استثنائية لعملائهم.

وتعد بطولة كأس العالم 2026 FIFA احتفالا عالميا يجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال هذه الحملة، يمكن لحاملي بطاقات Visa من بنك الكويت الوطني أن يشاركوا في هذه الإثارة.

وبالجمع بين الراحة والأمان والقبول العالمي لبطاقات Visa واللحظات المميزة في واحد من أكثر الأحداث الرياضية شهرة عالميا، تسعى الشركة إلى تحويل المدفوعات اليومية إلى تجارب فريدة ومجزية لحاملي بطاقاتها.