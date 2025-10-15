إيفا للفنادق تتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إيفا للفنادق تتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية
(MENAFN- Al-Anbaa)
في خطوة تعكس رؤية مستقبلية طموحة تستهدف توسيع قاعدة استثماراتها بما ينسجم مع القيم الإسلامية، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات، على قرار استراتيجي يقضي بمزاولة نشاطها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في تحول نوعي يعزز مكانة الشركة الريادية في قطاعي التطوير العقاري. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع أنشطة الشركة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء الذين يفضلون الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوازن يراعي القيم الأخلاقية والمهنية.
وفي تعليق له على هذا القرار، قال رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته: «إن موافقة الجمعية العامة على التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يجسد التزامنا بالاستجابة لتطلعــات مساهمينــــا وعملائنا، ويعكس حرصنا على بناء نموذج أعمال أكثر قوة واستدامة. إننا ماضون بخطى واثقة نحو مستقبل يوازن بين الابتكار في قطاع التطوير العقاري والالتزام بالقيم الإسلامية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم موقع الشركة الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية». وأضاف اسبيته: «ستقوم الشركة خلال الفترة المقبلة باتخاذ جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتوفيق أوضاعها التشغيلية والمالية والاستثمارية بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، وبالتعاون مع مستشارين شرعيين معتمدين لضمان أعلى درجات الشفافية والالتزام». وستواصل ايفا للفنادق والمنتجعات التزامها بتطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الحرص على تقديم قيمة مضافة لمساهميها وشركائها، وتعزيز دورها كمؤسسة استثمارية مبتكرة تتبنى نهجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
في خطوة تعكس رؤية مستقبلية طموحة تستهدف توسيع قاعدة استثماراتها بما ينسجم مع القيم الإسلامية، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات، على قرار استراتيجي يقضي بمزاولة نشاطها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في تحول نوعي يعزز مكانة الشركة الريادية في قطاعي التطوير العقاري. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع أنشطة الشركة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء الذين يفضلون الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوازن يراعي القيم الأخلاقية والمهنية.
وفي تعليق له على هذا القرار، قال رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته: «إن موافقة الجمعية العامة على التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يجسد التزامنا بالاستجابة لتطلعــات مساهمينــــا وعملائنا، ويعكس حرصنا على بناء نموذج أعمال أكثر قوة واستدامة. إننا ماضون بخطى واثقة نحو مستقبل يوازن بين الابتكار في قطاع التطوير العقاري والالتزام بالقيم الإسلامية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم موقع الشركة الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية». وأضاف اسبيته: «ستقوم الشركة خلال الفترة المقبلة باتخاذ جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتوفيق أوضاعها التشغيلية والمالية والاستثمارية بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، وبالتعاون مع مستشارين شرعيين معتمدين لضمان أعلى درجات الشفافية والالتزام». وستواصل ايفا للفنادق والمنتجعات التزامها بتطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الحرص على تقديم قيمة مضافة لمساهميها وشركائها، وتعزيز دورها كمؤسسة استثمارية مبتكرة تتبنى نهجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون في سائر أنحاء الولايات المتحدة...