إيفا للفنادق تتحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية

في خطوة تعكس رؤية مستقبلية طموحة تستهدف توسيع قاعدة استثماراتها بما ينسجم مع القيم الإسلامية، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات، على قرار استراتيجي يقضي بمزاولة نشاطها وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، في تحول نوعي يعزز مكانة الشركة الريادية في قطاعي التطوير العقاري. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع أنشطة الشركة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين والعملاء الذين يفضلون الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوازن يراعي القيم الأخلاقية والمهنية.وفي تعليق له على هذا القرار، قال رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته: «إن موافقة الجمعية العامة على التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يجسد التزامنا بالاستجابة لتطلعــات مساهمينــــا وعملائنا، ويعكس حرصنا على بناء نموذج أعمال أكثر قوة واستدامة. إننا ماضون بخطى واثقة نحو مستقبل يوازن بين الابتكار في قطاع التطوير العقاري والالتزام بالقيم الإسلامية، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم موقع الشركة الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية». وأضاف اسبيته: «ستقوم الشركة خلال الفترة المقبلة باتخاذ جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتوفيق أوضاعها التشغيلية والمالية والاستثمارية بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، وبالتعاون مع مستشارين شرعيين معتمدين لضمان أعلى درجات الشفافية والالتزام». وستواصل ايفا للفنادق والمنتجعات التزامها بتطوير مشاريع عقارية وسياحية رائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الحرص على تقديم قيمة مضافة لمساهميها وشركائها، وتعزيز دورها كمؤسسة استثمارية مبتكرة تتبنى نهجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

MENAFN15102025000130011022ID1110203433