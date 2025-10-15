أسيكو استقالة مجلس الإدارة وفتح باب الترشح للعضوية

أعلنت «أسيكو المجموعة» أن مجلس إدارتها قد تقدم باستقالته بعد التغيرات التي طرأت في هيكل ملكية المجموعة، على أن يواصل المجلس المستقيل أداء مهامه ومسؤولياته الإشرافية خلال الفترة الانتقالية إلى حين انعقاد الجمعية العامة وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك التزاما بأعلى معايير الحوكمة واستمرارية الأعمال وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة.وأكدت الشركة أنها فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية والرقابية وفق تعليمات الجهات الرقابية.خلال فترة ولايته، أكمل مجلس الإدارة الحالي ما بدأه مجلس الإدارة السابق من خطة التحول المالي والتشغيلي للشركة، إذ نجحت «أسيكو» في تحقيق تحول جذري في أعمالها من خلال إعادة تشكيل الطاقم الإداري وذلك بانتقاء أفضل الخبرات الفنية المتوافرة مما أدى إلى رفع كفاءة العمل التشغيلي إلى مستويات رائدة، وتم هذا العمل بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية للوصول إلى الربحية المستدامة من خلال شراكة جادة وشفافة مع البنوك الدائنة ومستشاري الشركة.وكان لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الادارات وفرق العمل في الشركة الدور الرئيسي في قيادة هذه التحولات، حيث تم تنفيذ مبادرات ترسخ مكانة الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية، وأدى ذلك إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم المشاريع، والتي توجت بتوقيع عقود كبيرة داخل الكويت وفي دول الخليج، بالإضافة إلى إحراز تقدم كبير في إعادة جدولة المديونيات وخفض الالتزامات المالية، مما عزز من قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام ومواصلة التوسع في الأسواق المستهدفة.وقد حققت المجموعة تحسنا ملموسا نحو استعادة الربحية ووضع الأسس التي ستواصل بها النمو بشكل مستدام، وسجلت نتائج إيجابية ربعا تلو الآخر، فيما أحرزت المجموعة تقدما كبيرا على مستوى المشاريع والعقود التشغيلية، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء في منتجاتها وخدماتها، من الأفراد إلى الشركات والمؤسسات الحكومية، إذ تتمتع منتجات «أسيكو» جميعها باعتمادات من الجهات الحكومية المعنية داخل الكويت وفي دول خليجية أخرى.وجاءت هذه الخطوات تنفيذا لاستراتيجية المجموعة الخمسية الشاملة التي كان قد اعتمدها مجلس إدارة «أسيكو» في عام 2022، وذلك تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة والتي تهدف أساسا إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركة وتعظيم حقوق المساهمين.ومن جانبه، تقدم رئيس مجلس الإدارة عماد عبدالله العيسى بالشكر إلى جميع أعضاء المجلس الحالي والمجلس السابق، مشيدا بأدائهم المتميز والواجبات التي قاموا بها على أكمل وجه، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للشركة وتحقيق نقلة نوعية خلال السنوات الخمس الماضية. ودورهم الفعال في الإنجازات خلال الفترة الماضية.كما توجه بخالص الشكر لمساهمي الشركة وشركائها من البنوك والجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع البناء والمستشارين والعاملين فيها على الثقة والدعم خلال مراحل التحول.وقال العيسى «لقد وضعنا ركائز صلبة للانضباط المالي والكفاءة التشغيلية، وفتحنا الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام، ونحن اليوم على ثقة بأن «أسيكو» ماضية في تعزيز مركزها المالي بما يوازي سجلها التشغيلي القوي ودورها الوطني في دعم التنمية».كما توجه كل من المهندس أحمد غسان الخالد والمهندسة غيداء غسان الخالد بخالص الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين، تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلت خلال فترة عملهم في سبيل خدمة مصالح الشركة.

MENAFN15102025000130011022ID1110203431