زين تطلق النسخة الإقليمية الجديدة لـ Zain Great Idea

أطلقت زين المرحلة الأولى من النسخة الإقليمية الجديدة لبرنامجها الريادي Zain Great Idea - أحد أبرز منصات تسريع الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة - بإقامة معسكرات تدريبية مكثفة للمبادرين المشاركين، جمعت فيها نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في أسواق زين. وكشفت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا لالتزامها بدعم الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي، وتمكين حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضحت زين أن النسخة الجديدة من البرنامج انطلقت في عدد من الدول الخليجية والعربية، شملت الكويت، البحرين، العراق، الأردن، السعودية، والإمارات، حاملة معها رؤية طموحة وغاية لتمكين المبادرين من تطوير مشاريعهم وبناء نماذج أعمال أكثر تأثيرا واستدامة. وأفادت بأن فترة الأسابيع الأولى من البرنامج شهدت سلسلة من التدريبات المكثفة، ركزت على محاور استراتيجية تشمل التسويق، التمويل، إدارة العمليات، والتحول الرقمي، بهدف تسريع نمو الشركات الناشئة وتأهيلها لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية بثقة وكفاءة. وفي الكويت، استضافت زين لقاء تعريفيا جمع المشاركين مع شركاء البرنامج في مقرها الرئيسي بالشويخ وبحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية، حيث تعرف المشاركون خلاله على خارطة طريق المعسكر التدريبي وأهدافه ومحتواه، وذلك ضمن النسخة الإقليمية من البرنامج التي انطلقت أخيرا لفتح آفاق الإرشاد والتمويل والتجارب العالمية أمام المبادرين في الكويت وأسواق المنطقة. وأشرف على تقديم المحتوى الخاص بالمعسكر نخبة من المدربين والمتخصصين والخبراء العالميين والمحليين، منهم البروفيسور باريس دي ليتراز من جامعة IE Business School الرائدة في إسبانيا والمتخصصة في دراسات إدارة الأعمال، والذي يحمل خبرات تفوق 20 عاما في مجالات الاستثمار ورأس المال، وهو المدير التنفيذي لـ IE Venture Labs التي تعتبر أكبر مسرعة أعمال ناشئة في أوروبا، وهو مؤسس لعدد من الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإدارة. كما ضم المعسكر التدريبي بول ماركا الرئيس التنفيذي لشركة Parallax Global Advisors، وشغل سابقا منصب نائب المدير المساعد في جامعة Stanford، الذي يعد من أبرز المتحدثين حول الابتكار وريادة الأعمال ودور التكنولوجيا في إعادة تعريف التعليم وسوق العمل. هذا، بالإضافة إلى غاييل أبو عبدو، وهي رائدة أعمال متخصصة في مجالات الموارد البشرية وتطوير المؤسسات والتسويق الرقمي وسلوكيات المستهلكين، وتشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي في شركة Ivy & Company لتطوير الابتكار، بالإضافة إلى منصب تطوير الابتكار والتحول في شركة Nestle الشرق الأوسط سابقا، وهي أستاذ مساعد في جامعة IE Business School.كما شاركت في المعسكر نورهان الظن، وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Noor Coaching المتميزة في البرامج التدريبية والاستشارية الموجهة لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الناشئة، وقامت بمشاركة خبراتها الاستشارية في مجالات الاستثمار والخدمات المالية مع أكثر من 450 شركة ناشئة في 6 دول مختلفة.

