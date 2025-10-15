شريف التأمين مع الادخار حماية اليوم وتمويل الغد

قال سامي شريف زميل جمعية الخبراء الاكتواريين الأميركية وعضو الأكاديمية الأميركية للاكتواريين الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، إن التأمين مع الادخار يعتبر من المنتجات التأمينية التي تجمع بين الحماية والادخار، ويضمن تعليم الأبناء حتى في حال غياب المعيل.ويصمم هذا المنتج خصيصا لتأمين مستقبل الأبناء، ويهدف إلى مساعدة الأسر على التخطيط لتغطية تكاليف التعليم الجامعي أو أهداف مالية أخرى، دون التعرض لمخاطر تقلبات السوق أو الظروف الطارئة، ويقدم نموذجا تأمينيا يعرف باسم التأمين مع الادخار (Endowment)، حيث يضمن مبلغا ماليا محددا في نهاية مدة التأمين، مع تقديم تغطية فورية في حال وفاة المعيل خلال فترة العقد، ما يتيح للعائلة الحصول على المبلغ المتفق عليه دون تأثر بالخسائر أو التأخير.فعلى سبيل المثال، يتيح البرنامج لوالد في سن الخامسة والثلاثين، يرغب في ادخار 20 ألف دينار لتعليم ابنه بعد 15 عاما، دفع قسط سنوي ثابت قدره 1000 دينار، وفي المقابل تلتزم الشركة بدفع المبلغ نفسه عند نهاية المدة، أو فورا في حال وفاة الأب خلال فترة العقد.ويتميز البرنامج بعدة مزايا، أبرزها: ضمان المبلغ المستهدف سواء بقي المؤمن عليه على قيد الحياة أو وافته المنية خلال المدة، وحماية مالية فورية تبدأ من أول يوم في الوثيقة، مرونة في تحديد المدة والمبلغ، وإمكانية الحصول على أرباح تكميلية بناء على أداء المحفظة الاستثمارية للشركة، إلى جانب راحة البال والاستقرار المالي للأسرة.وأكدت شريف أن البرنامج يستهدف بشكل خاص الأفراد ذوي التوجهات المحافظة، الذين يبحثون عن الأمان المالي دون المخاطرة برؤوس أموالهم، مشيرا إلى أن الخطط يمكن تخصيصها لأهداف مختلفة، مثل التقاعد، الزواج، تمويل مشروع، أو شراء منزل، وليس فقط التعليم. ويأتي هذا المنتج لتعزيز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل، ومساعدة الأسر على التعامل مع المستقبل بثقة، من خلال حلول توفر الأمان المالي والوضوح في تحقيق الأهداف الحياتية.

