شريف التأمين مع الادخار حماية اليوم وتمويل الغد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شريف التأمين مع الادخار حماية اليوم وتمويل الغد
(MENAFN- Al-Anbaa)
قال سامي شريف زميل جمعية الخبراء الاكتواريين الأميركية وعضو الأكاديمية الأميركية للاكتواريين الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، إن التأمين مع الادخار يعتبر من المنتجات التأمينية التي تجمع بين الحماية والادخار، ويضمن تعليم الأبناء حتى في حال غياب المعيل.
ويصمم هذا المنتج خصيصا لتأمين مستقبل الأبناء، ويهدف إلى مساعدة الأسر على التخطيط لتغطية تكاليف التعليم الجامعي أو أهداف مالية أخرى، دون التعرض لمخاطر تقلبات السوق أو الظروف الطارئة، ويقدم نموذجا تأمينيا يعرف باسم التأمين مع الادخار (Endowment)، حيث يضمن مبلغا ماليا محددا في نهاية مدة التأمين، مع تقديم تغطية فورية في حال وفاة المعيل خلال فترة العقد، ما يتيح للعائلة الحصول على المبلغ المتفق عليه دون تأثر بالخسائر أو التأخير.
فعلى سبيل المثال، يتيح البرنامج لوالد في سن الخامسة والثلاثين، يرغب في ادخار 20 ألف دينار لتعليم ابنه بعد 15 عاما، دفع قسط سنوي ثابت قدره 1000 دينار، وفي المقابل تلتزم الشركة بدفع المبلغ نفسه عند نهاية المدة، أو فورا في حال وفاة الأب خلال فترة العقد.
ويتميز البرنامج بعدة مزايا، أبرزها: ضمان المبلغ المستهدف سواء بقي المؤمن عليه على قيد الحياة أو وافته المنية خلال المدة، وحماية مالية فورية تبدأ من أول يوم في الوثيقة، مرونة في تحديد المدة والمبلغ، وإمكانية الحصول على أرباح تكميلية بناء على أداء المحفظة الاستثمارية للشركة، إلى جانب راحة البال والاستقرار المالي للأسرة.
وأكدت شريف أن البرنامج يستهدف بشكل خاص الأفراد ذوي التوجهات المحافظة، الذين يبحثون عن الأمان المالي دون المخاطرة برؤوس أموالهم، مشيرا إلى أن الخطط يمكن تخصيصها لأهداف مختلفة، مثل التقاعد، الزواج، تمويل مشروع، أو شراء منزل، وليس فقط التعليم. ويأتي هذا المنتج لتعزيز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل، ومساعدة الأسر على التعامل مع المستقبل بثقة، من خلال حلول توفر الأمان المالي والوضوح في تحقيق الأهداف الحياتية.
قال سامي شريف زميل جمعية الخبراء الاكتواريين الأميركية وعضو الأكاديمية الأميركية للاكتواريين الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، إن التأمين مع الادخار يعتبر من المنتجات التأمينية التي تجمع بين الحماية والادخار، ويضمن تعليم الأبناء حتى في حال غياب المعيل.
ويصمم هذا المنتج خصيصا لتأمين مستقبل الأبناء، ويهدف إلى مساعدة الأسر على التخطيط لتغطية تكاليف التعليم الجامعي أو أهداف مالية أخرى، دون التعرض لمخاطر تقلبات السوق أو الظروف الطارئة، ويقدم نموذجا تأمينيا يعرف باسم التأمين مع الادخار (Endowment)، حيث يضمن مبلغا ماليا محددا في نهاية مدة التأمين، مع تقديم تغطية فورية في حال وفاة المعيل خلال فترة العقد، ما يتيح للعائلة الحصول على المبلغ المتفق عليه دون تأثر بالخسائر أو التأخير.
فعلى سبيل المثال، يتيح البرنامج لوالد في سن الخامسة والثلاثين، يرغب في ادخار 20 ألف دينار لتعليم ابنه بعد 15 عاما، دفع قسط سنوي ثابت قدره 1000 دينار، وفي المقابل تلتزم الشركة بدفع المبلغ نفسه عند نهاية المدة، أو فورا في حال وفاة الأب خلال فترة العقد.
ويتميز البرنامج بعدة مزايا، أبرزها: ضمان المبلغ المستهدف سواء بقي المؤمن عليه على قيد الحياة أو وافته المنية خلال المدة، وحماية مالية فورية تبدأ من أول يوم في الوثيقة، مرونة في تحديد المدة والمبلغ، وإمكانية الحصول على أرباح تكميلية بناء على أداء المحفظة الاستثمارية للشركة، إلى جانب راحة البال والاستقرار المالي للأسرة.
وأكدت شريف أن البرنامج يستهدف بشكل خاص الأفراد ذوي التوجهات المحافظة، الذين يبحثون عن الأمان المالي دون المخاطرة برؤوس أموالهم، مشيرا إلى أن الخطط يمكن تخصيصها لأهداف مختلفة، مثل التقاعد، الزواج، تمويل مشروع، أو شراء منزل، وليس فقط التعليم. ويأتي هذا المنتج لتعزيز ثقافة التخطيط المالي طويل الأجل، ومساعدة الأسر على التعامل مع المستقبل بثقة، من خلال حلول توفر الأمان المالي والوضوح في تحقيق الأهداف الحياتية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق...
نيفيش في تشكيلة البرتغال رغم الإصابة...
الشرع يطلق صندوقا لإعادة الإعمار وجمع تبرعات بـ60 مليون دولار...