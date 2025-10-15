شملان الجحيدلي الصناعة أصبحت محركا رئيسيا لتنويع الاقتصاد

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي أن القطاع الصناعي أصبح اليوم محركا رئيسيا للتنويع الاقتصادي وعنصرا محوريا في بناء اقتصادات قوية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا الأمر. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع التحضيري (47) لوكلاء وزارات الصناعة بدول الخليج، والذي عقد بالكويت أمس استعدادا لاجتماع لجنة التعاون الصناعي بدورتها الـ55، حيث أوضح الجحيدلي أن المرحلة الحالية تحتم مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص الواعدة التي تتيحها الثورة الصناعية والتقنيات الحديثة. وذكر بالقول: «اجتماعنا اليوم يأتي امتدادا لمسيرة متميزة من العمل الخليجي المشترك في القطاع الصناعي، تلك المسيرة التي تشهد نموا متواصلا وتطورا ملموسا انعكاسا للرؤية الحكيمة لقياداتنا الرشيدة التي أولت الصناعة أولوية كبرى في مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة».وبين أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعنا هذا تمثل خطوات عملية نحو تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين دول المجلس وتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير سلاسل الإمداد الخليجية بما يدعم استدامة ونمو صناعتنا الوطنية. وقال «إننا على ثقة بأن ما سيتوصل إليه اجتماعكم من توصيات ونتائج سيكون له الأثر الإيجابي في دعم مسيرة التعاون الصناعي الخليجي وتأكيد مكانة الصناعة كركيزة أساسية في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا».

