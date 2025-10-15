فوربس تكرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل ضمن قادة الاستدامة

كرّمت مجلة «فوربس» الشرق الأوسط، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ضمن قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط» لعام 2025.وجاء التكريم خلال حفل جوائز «قادة الاستدامة» الذي عقد في أبوظبي وجمع القادة في مجال الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل لتعزيز الممارسات الخضراء وتعزيز الاستدامة، حيث تسلم التكريم بالنيابة عن الشملان، رئيس الالتزام الرقابي والحوكمة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع.وصنفت مجلة «فوربس» القادة التنفيذيين الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، ويؤثرون في مسار أبرز الشركات في المنطقة، عبر 15 قطاعا رئيسيا تشمل البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وغيرها.وفي قطاع البنوك، احتل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، المركز الأول على مستوى الكويت، والخامس على مستوى الشرق الأوسط.وذكرت المجلة أن بيت التمويل الكويتي استثمر 934.45 مليون دولار في الصكوك المستدامة عام 2024. وأن 51% من بطاقات الائتمان الصادرة عنه مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره.وأضافت أن البنك وسع نطاق فروعه الذكية (KFH GO) لـ 11 فرعا، واستبدل الإضاءة التقليدية بإضاءة (LED) في المقر الرئيسي والفروع، من بين مساع لرفع كفاءة استهلاك الطاقة. ‎وحصل بيت التمويل الكويتي على شهادة تقييم الاستدامة (GSAS) المستوى الذهبي من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وذلك عن مبنى معرض (KFH Auto)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ينال هذه الشهادة.جائزة «المشاريع الأكثر استدامة» على مستوى الشرق الأوسطكما حصد بيت التمويل الكويتي جائزة «المشاريع الأكثر استدامة» على مستوى الشرق الأوسط للعام 2025، من مجلة فوربس الشرق الأوسط، تكريما لمبادرات الاستدامة التي نفذها بيت التمويل الكويتي، وذلك عبر الاستثمار في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء بقيمة 934.45 مليون دولار في عام 2024.وتسلـــــم الجائــــزة رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة، مشعل الشايع، الذي أعرب عن فخره بحصول بيت التمويل الكويتي على هذه الجائزة، والتي تأتي تقديرا لمساهمة البنك في دعم الاستدامة عن طريق استثماراته الناجحة في صكوك الاستدامة والصكوك الخضراء، وتقديرا لالتزام البنك بالاستدامة البيئية، وحرصه على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياته، إلى جانب تبنيه الاستباقي لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) كعنصر جوهري في إستراتيجيته المؤسسية، وبما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 لأهداف التنمية المستدامة SDG.وعلى هامش تسلمه الجائزة، استعرض الشايع جهود بيت التمويل الكويتي في مجال الاستدامة، مبينا أن البنك حصل على تقييم «A» ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي تصدره «مورغان ستانلي»، وكذلك تم إدراج بيت التمويل الكويتي على مؤشر الاستدامة العالمي «فوتسي 4 جود» FTSE4Good، وذلك بفضل أدائه الاستثنائي في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، والتزامه بالتمويل المستدام.واستطاع بيت التمويل الكويتي أن يكون أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن مبنى معرض «بيتك» (KFH Auto)، وهو أول مبنى صديق ومتوافق مع معايير السلامة.وأشار الشايع إلى ما قام به بيت التمويل الكويتي من جهود في مجال الاستدامة مثل توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتوقيع اتفاقية مبادئ تمكين المرأة.وقال إن بيت التمويل الكويتي نظم برنامج «استدامة الأعمال» الأول من نوعه، لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بهدف منحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم، والتأكيد على رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة، وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال.وأكد مواصلة مبادرة Keep It Green التي تعزز من حماية البيئة، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من أجل غد أكثر استدامة.وذكر أن بيت التمويل الكويتي يعتبر أولى الجهات التي بدأت تقارير أثر القياس، ويطلق سنويا تقرير الاستدامة، وتقرير البصمة الكربونية، والذي يتضمن معلومات قيمة ورؤى ثاقبة وخططا مفصلة تسلط الضوء على الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل الآثار السلبية للأنشطة غير المتوائمة مع حماية البيئة خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ.جدير بالذكر أن مجلة فوربس الشرق الأوسط قد اختارت بيت التمويل الكويتي ليفوز بهذه الجائزة لنجاحه في العام 2024 في تخصيص استثمارات مستدامة لصكوك الاستدامة للصكوك الخضراء بقيمة إجمالية بلغت 934.45 مليون دولار.وتقوم مجلة فوربس الشرق الأوسط بالاعتماد على عدة معايير لمنح الجائزة ومنها إصدار تقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل الأخضر والمستدام، والتغيرات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني تقنيات كفاءة الطاقة مع رصد نسب التغيير المحققة.كما أشارت المجلة إلى منهجيتها في منح الجائزة والتي تتضمن مراجعة الاستبيانات وتقارير الاستدامة، بالإضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف كل قطاع بشكل منفصل.

