  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تداول يرتفع 86 نقطة - جريدة الوطن السعودية

تداول يرتفع 86 نقطة - جريدة الوطن السعودية

2025-10-15 11:00:38
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته، أمس، مرتفعًا بمقدار 86.23 نقطة ليصل إلى مستوى 11.682.23 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 345 مليون سهم، شهدت خلالها 134 شركة ارتفاعًا مقابل 118 شركة تراجعًا.
وجاءت أسهم بترو رابغ، وأكوا باور، وأسمنت تبوك، والمطاحن الحديثة، وسدافكو في صدارة الرابحين، فيما تصدرت أسهم الأصيل، والمطاحن الأولى، وتوبي، واللجين، ومهارة قائمة الأكثر انخفاضًا.
وكانت أسهم أمريكانا، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وشمس، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما تصدرت الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، و(stc)، وبترو رابغ الأسهم الأعلى تداولًا من حيث القيمة.
أما مؤشر السوق الموازية ((نمو))، فأغلق منخفضًا 51.99 نقطة عند 25.637.29 نقطة، بتداولات قيمتها 32 مليون ريال، وبكمية تجاوزت 4 ملايين سهم.

MENAFN15102025000089011017ID1110203405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث