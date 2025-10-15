تداول يرتفع 86 نقطة - جريدة الوطن السعودية

403
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته، أمس، مرتفعًا بمقدار 86.23 نقطة ليصل إلى مستوى 11.682.23 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 345 مليون سهم، شهدت خلالها 134 شركة ارتفاعًا مقابل 118 شركة تراجعًا.
وجاءت أسهم بترو رابغ، وأكوا باور، وأسمنت تبوك، والمطاحن الحديثة، وسدافكو في صدارة الرابحين، فيما تصدرت أسهم الأصيل، والمطاحن الأولى، وتوبي، واللجين، ومهارة قائمة الأكثر انخفاضًا.
وكانت أسهم أمريكانا، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وشمس، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما تصدرت الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، و(stc)، وبترو رابغ الأسهم الأعلى تداولًا من حيث القيمة.
أما مؤشر السوق الموازية ((نمو))، فأغلق منخفضًا 51.99 نقطة عند 25.637.29 نقطة، بتداولات قيمتها 32 مليون ريال، وبكمية تجاوزت 4 ملايين سهم.
