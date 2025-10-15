ما سر استبعاد لامين جمال عن قائمة المرشحين لجائزة (الفتى الذهبي)

ما سر استبعاد لامين جمال عن قائمة المرشحين لجائزة (الفتى الذهبي)
خبرني - لم يدرج اسم لامين جمال نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، في القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2025، رغم تألقه الاستثنائي في الموسم الماضي مع فريقه ومنتخب بلاده.
وتقدم جائزة "الفتى الذهبي"، التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية سنويا، لأفضل لاعب كرة قدم شاب في أوروبا تحت سن 21 عاما.
وكان لامين جمال (18 عاما) قد حل ثانيا في سباق جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، وهي أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم.
وبالنظر لترتيبه في جائزة الكرة الذهبية وإلى مستواه الاستثنائي، بدا منطقيا أن يكون لامين جمال من أبرز المرشحين بل وحتى مرشحا فوق العادة للتتويج بجائزة "الفتى الذهبي" هذا العام، حيث ضمت قائمة المرشحين 25 لاعبا.
إلا أن السبب الحقيقي لغياب لامين جمال يعود إلى شرط جوهري في نظام الجائزة: لا يسمح لأي لاعب بالفوز بجائزة "الفتى الذهبي" أكثر من مرة.
وقد سبق للامين جمال أن توج بهذه الجائزة في عام 2024، ما يعني أنه غير مؤهل للمنافسة عليها هذا العام، بغض النظر عن أدائه أو شهرته.
لذا، فإن غيابه ليس انعكاسا لتراجع مستواه، بل نتيجة لقواعد الجائزة نفسها التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لمواهب شابة جديدة كل عام.
وشملت قائمة المرشحين للجائزة في 2025 كلا من باو كوبارسي (برشلونة)، ديزيريه دوي ووارن زاير إيمري وسيني مايولو (باريس سان جيرمان)، دين هويسين (ريال مدريد)، كينان يلدز (يوفنتوس)، مايلز لويس سكيلي وإيثان نوانيري (أرسنال)، أردا غولر وفرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، جوريل هاتو وإستيفاو (تشيلسي)، جيوفاني كويندا (سبورتنغ لشبونة)، ليني يورو (مانشستر يونايتد)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، وفيكتور فروهولت (بورتو)، لوكاس بيرجفال وآرتشي جراي (توتنهام)، مامادو سار (ستراسبورغ)، جوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)، رودريغو مورا (بورتو)، جيوفاني ليوني (ليفربول) وألكسندر ستانكوفيتش (كلوب بروج).
وسبق أن فاز بجائزة الفتى الذهبي لاعبون بارزون أمثال ليونيل ميسي، سيرجيو أغويرو، كيليان مبابي إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام.
