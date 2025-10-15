ما سر استبعاد لامين جمال عن قائمة المرشحين لجائزة (الفتى الذهبي)

خبرني - لم يدرج اسم لامين جمال نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، في القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة "الفتى الذهبي" لعام 2025، رغم تألقه الاستثنائي في الموسم الماضي مع فريقه ومنتخب بلاده.

وتقدم جائزة "الفتى الذهبي"، التي تمنحها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية سنويا، لأفضل لاعب كرة قدم شاب في أوروبا تحت سن 21 عاما.

وكان لامين جمال (18 عاما) قد حل ثانيا في سباق جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، وهي أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم.

وبالنظر لترتيبه في جائزة الكرة الذهبية وإلى مستواه الاستثنائي، بدا منطقيا أن يكون لامين جمال من أبرز المرشحين بل وحتى مرشحا فوق العادة للتتويج بجائزة "الفتى الذهبي" هذا العام، حيث ضمت قائمة المرشحين 25 لاعبا.

إلا أن السبب الحقيقي لغياب لامين جمال يعود إلى شرط جوهري في نظام الجائزة: لا يسمح لأي لاعب بالفوز بجائزة "الفتى الذهبي" أكثر من مرة.

وقد سبق للامين جمال أن توج بهذه الجائزة في عام 2024، ما يعني أنه غير مؤهل للمنافسة عليها هذا العام، بغض النظر عن أدائه أو شهرته.

لذا، فإن غيابه ليس انعكاسا لتراجع مستواه، بل نتيجة لقواعد الجائزة نفسها التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لمواهب شابة جديدة كل عام.

وشملت قائمة المرشحين للجائزة في 2025 كلا من باو كوبارسي (برشلونة)، ديزيريه دوي ووارن زاير إيمري وسيني مايولو (باريس سان جيرمان)، دين هويسين (ريال مدريد)، كينان يلدز (يوفنتوس)، مايلز لويس سكيلي وإيثان نوانيري (أرسنال)، أردا غولر وفرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، جوريل هاتو وإستيفاو (تشيلسي)، جيوفاني كويندا (سبورتنغ لشبونة)، ليني يورو (مانشستر يونايتد)، نيكو أوريلي (مانشستر سيتي)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، وفيكتور فروهولت (بورتو)، لوكاس بيرجفال وآرتشي جراي (توتنهام)، مامادو سار (ستراسبورغ)، جوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)، رودريغو مورا (بورتو)، جيوفاني ليوني (ليفربول) وألكسندر ستانكوفيتش (كلوب بروج).

وسبق أن فاز بجائزة الفتى الذهبي لاعبون بارزون أمثال ليونيل ميسي، سيرجيو أغويرو، كيليان مبابي إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام.