المغرب يقصي فرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب

2025-10-15 08:03:31
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تأهل المنتخب المغربي، الخميس، إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي.

وفاز أسود الأطلس على الديوك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وبهذا الفوز، بلغ المغرب نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة الأرجنتين وكولومبيا.

MENAFN15102025000151011027ID1110203255

