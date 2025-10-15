المغرب يقصي فرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب

المغرب يقصي فرنسا ويبلغ نهائي مونديال الشباب
خبرني - تأهل المنتخب المغربي، الخميس، إلى نهائي بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة في تشيلي بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي.
وفاز أسود الأطلس على الديوك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في نصف النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وبهذا الفوز، بلغ المغرب نهائي كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه.
وينتظر المنتخب المغربي الفائز من مواجهة الأرجنتين وكولومبيا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق...
نيفيش في تشكيلة البرتغال رغم الإصابة...
الشرع يطلق صندوقا لإعادة الإعمار وجمع تبرعات بـ60 مليون دولار...