هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأميركي

خبرني - قالت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) إن طائرة تقل الوزير بيت هيغسيث هبطت اضطراريا في المملكة المتحدة الأربعاء بسبب تصدع في زجاجها الأمامي، مضيفة أن الوزير بخير.

وعلى منصة إكس، كتب المتحدث باسم شون بارنيل إكس "هبطت الطائرة وفق الإجراءات القياسية وكل من على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير".

وكان هيغسيث في طريقه للعودة من رحلة وجيزة إلى بروكسل حيث شارك في اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة عسكرية أميركية تقل مسؤولين بارزين، بسبب حدوث خلل فيها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اضطرت طائرة عسكرية كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى العودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي في طريقها إلى ميونخ.