هل يشارك المنتخب السعودي الأول في كأس العرب؟.. رد رسمي

هل يشارك المنتخب السعودي الأول في كأس العرب؟.. رد رسمي
خبرني - كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تفاصيل مشاركة "الأخضر" في بطولة كأس العرب 2025.
وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بمشاركة 16 منتخبا، من بينها السعودية.
وفي النسخة الماضية من البطولة (نهاية عام 2021)، لعبت عدة منتخبات بـ"الفريق الثاني" الذي ضم عناصر لا تشارك كثيرا مع المنتخب الأول، إما لإراحة اللاعبين الأساسيين، خاصة أن المسابقة تقام في منتصف الموسم، أو بسبب ارتباطات أخرى مثل كأس أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم.
قال المسحل في تصريحات لوسائل الإعلام عن مشاركة منتخب بلاده في كأس العرب: "إن شاء الله ستكون مشاركة قوية بالمنتخب الأول، وسنحقق نتائج ترضي الجماهير السعودية".
وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن الفريق المشارك هو نفسه الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
وكان المنتخب السعودي تأهل تحت قيادة هيرفي رينارد إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب تعادله سلبيا مع العراق مساء الثلاثاء، في الملحق الآسيوي للتصفيات.
وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في كأس العرب بالمجموعة الثانية، برفقة المغرب مع منتخبين آخرين، وهما الفائز من مواجهة عمان والصومال، بالإضافة إلى الفائز من لقاء اليمن ضد جزر القمر، في الملحق المؤهل للبطولة.
