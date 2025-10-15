هل يشارك المنتخب السعودي الأول في كأس العرب؟.. رد رسمي

خبرني - كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تفاصيل مشاركة "الأخضر" في بطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بمشاركة 16 منتخبا، من بينها السعودية.

وفي النسخة الماضية من البطولة (نهاية عام 2021)، لعبت عدة منتخبات بـ"الفريق الثاني" الذي ضم عناصر لا تشارك كثيرا مع المنتخب الأول، إما لإراحة اللاعبين الأساسيين، خاصة أن المسابقة تقام في منتصف الموسم، أو بسبب ارتباطات أخرى مثل كأس أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم.

قال المسحل في تصريحات لوسائل الإعلام عن مشاركة منتخب بلاده في كأس العرب: "إن شاء الله ستكون مشاركة قوية بالمنتخب الأول، وسنحقق نتائج ترضي الجماهير السعودية".

وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن الفريق المشارك هو نفسه الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان المنتخب السعودي تأهل تحت قيادة هيرفي رينارد إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب تعادله سلبيا مع العراق مساء الثلاثاء، في الملحق الآسيوي للتصفيات.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في كأس العرب بالمجموعة الثانية، برفقة المغرب مع منتخبين آخرين، وهما الفائز من مواجهة عمان والصومال، بالإضافة إلى الفائز من لقاء اليمن ضد جزر القمر، في الملحق المؤهل للبطولة.