لقاح تجريبي يمنح "مناعة مسبقة" ضد السرطان
(MENAFN- Al-Bayan) نجح علماء جامعة ماساتشوستس أمهيرست الأمريكية في ابتكار لقاح تجريبي ربما يمنح مناعة وقائية ضد السرطان قبل ظهور المرض أو انتشاره. ويقول العلماء، حسب ((روسيا اليوم))، إن اللقاح يمنع تطور أنواع من السرطان العدواني.
