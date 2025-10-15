  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لقاح تجريبي يمنح "مناعة مسبقة" ضد السرطان

2025-10-15 07:14:47
(MENAFN- Al-Bayan) نجح علماء جامعة ماساتشوستس أمهيرست الأمريكية في ابتكار لقاح تجريبي ربما يمنح مناعة وقائية ضد السرطان قبل ظهور المرض أو انتشاره. ويقول العلماء، حسب ((روسيا اليوم))، إن اللقاح يمنع تطور أنواع من السرطان العدواني.

