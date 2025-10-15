"نظرة بسيطة" تفتح الطريق إلى شباك منافسي الريال

بدأ التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الإسباني بناء اسم لامع في فريقه أخيراً، ويعود الفضل في ذلك تحديداً إلى علاقته الوطيدة بكيليان مبابي في بداية الموسم.



وقال جولر/20 عاماً/ لمجلة ((ليكيب)) الفرنسية: ((صفاتنا منسجمة، نتفاهم جيداً، والعلاقة بيننا سلسة. أحياناً نتحدث قبل المباراة ونقول: يجب أن نفعل هذا أو ذاك اليوم. وأحياناً، تكفي نظرة بسيطة)) وفي مشاركته كلاعب أساسي لتشابي ألونسو، تألق جولر في أربع تمريرات حاسمة هذا الموسم، وتبادلاته مع مبابي غالباً ما تحدث فرقاً كبيراً.



من جانبه، يستغل مبابي هذا التفاهم على أرض الملعب ويمر بفترة استثنائية مسجلاً 14 هدفاً في جميع المسابقات، بفضل تمريراته الرائعة.



ويعمل الثنائي بشكل رائع ومتكامل بين القائد الشاب والنجم الفرنسي يسهم في جعل ريال مدريد فريقاً أكثر قوة هذا الموسم. وتحدث الدولي التركي أيضاً عن وضع كيليان مبابي في ريال مدريد قائلاً: ((يقول البعض إنه يتراجع كثيراً، لكنني أعتقد أنه يجب أن نتركه يلعب حيثما يشاء، يجب أن يستفيد من الرحيل الذي تمنحه له موهبته)).



وأضاف: ((إذا دخل إلى وسط الملعب، وإذا تراجع قليلاً، فهذا ليس بلا مقابل، لديه الخبرة اللازمة لفعل ذلك، ويفهم متطلبات اللعبة، عندما يفعل ذلك فالأمر متروك لي لأعوض مكانه)).