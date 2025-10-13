  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين تنطلق اليوم بمشاركة كويتية لبحث الوضع المالي العالمي

2025-10-13 04:17:39
واشنطن - 13 - 10 (كونا) -- تنطلق اليوم الاثنين اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث سيبحث مشاركون من دول مختلفة بينها دولة الكويت مواضيع عدة تشمل الاستقرار المالي والنهوض بمجال الزراعة وتطويره إضافة إلى إصلاح صناديق التقاعد والوضع المالي العالمي.
ويمثل دولة الكويت في الاجتماعات التي تستمر إلى السبت المقبل وفد برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم.
ووفق ما أعلنه الصندوق والبنك على موقعه الإلكتروني يتناول جدول اليوم الأول من الاجتماعات جلسات عدة منها جلسة حول (التحولات الهيكلية في تأمين الحياة وتداعياتها على الاستقرار المالي) أما الجلسة الثانية فسيبحث المشاركون فيها تداعيات سياسة التجارة العالمية على رابطة دول جنوب شرق آسيا.
ومن بين جلسات اليوم الأول جلسة بعنوان (بانوراما لمشهد التمويل الخارجي في أفريقيا جنوب الصحراء) ستبحث التطورات الملحوظة على مشهد الاقتراض الخارجي في أفريقيا جنوب الصحراء في الآونة الأخيرة في وقت تبرز فيه أهمية تحسين الحوكمة والحد من المخاطر لتوسيع مصادر التمويل وجذب المزيد من التمويل الخارجي وخفض تكاليف الاقتراض.
ويناقش المشاركون كذلك تنويع سلسلة التوريد ومرونتها وهو أحد أبرز الملفات التي أصبحت مطروحة على المستوى العالمي منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مشاكل متعددة لسلاسل التوريد ومرونتها.
وفي هذا الإطار يؤكد الصندوق والبنك أن تنويع سلسلة التوريد يعزز مرونة السلسلة في مواجهة الصدمات التجارية السلبية ولكنه يأتي على حساب الكفاءة "إننا نطور نموذجا تجاريا يتناول جمود سلسلة التوريد لقياس هذه المفاضلة وإثبات أن السياسات الموجهة قادرة على تخفيفها".
وستشهد اجتماعات الخريف الكشف عن إحصائيات وأرقام حول مواضيع مختلفة إذ سيشهد اليوم الثاني إصدار تقرير الاستقرار المالي العالمي لشهر أكتوبر 2025.
ومن المقرر أن يقدم التقرير بحسب إعلان الصندوق والبنك تقييما للنظام المالي العالمي والأسواق المالية العالمية على أن يتناول تمويل الأسواق الناشئة في سياق عالمي.
وسيركز على ظروف السوق الحالية مسلطا الضوء على القضايا النظامية التي قد تشكل خطرا على الاستقرار المالي واستدامة وصول مقترضي الأسواق الناشئة إلى الأسواق.
علاوة على ذلك سيسلط التقرير الضوء على التداعيات المالية للاختلالات الاقتصادية التي أبرزها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
ومن أهم فعاليات اليوم الثالث عقد جلسة بعنوان (إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار) في الوقت الذي تشهد فيه سوريا تحولا جذريا بعد سنوات من الحرب المدمرة.
وسيشارك في المناقشة حول سوريا وزير المالية السوري محمد يسر برنية لتسليط الضوء على جهود الإصلاح التي يقودها فريق الإدارة الاقتصادية الجديد والدور الداعم للشركاء الدوليين ودور صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات وتنسيق دعم المانحين في مجالات اختصاصه.
وفي الفعاليات الأخرى ستعقد جلسات نقاشية وندوات حول الجرائم المالية والاحتيال والفساد كعوائق أمام النمو والاستقرار وحول الاقتصاد العالمي من خلال البحث في صياغة السياسات الاقتصادية في ظل مشهد عالمي متغير وجلسة حول استراتيجيات المستقبل ورقمنة الاقتصاد في ظل الذكاء الاصطناعي.
وتعد اجتماعات الخريف إلى جانب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناسبة سنوية لصناع السياسة والقرار والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز الملفات العالمية والإقليمية.
وعقدت اجتماعات الربيع السنوية الأخيرة في أواخر أبريل الماضي وناقشت مواضيع متعددة بينها توسيع الحصول على الطاقة في أفريقيا والمخاطر ذات الصلة بالديون بالإضافة إلى المخاطر على النمو والاستقرار المالي بالنسبة للشركات في عالم ترتفع فيه معدلات الفائدة. (النهاية)

