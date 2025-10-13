  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(حماس) تسلم الصليب الأحمر الدولي أول دفعة من أسرى الاحتلال تنفيذا لصفقة التبادل المتفق عليها

2025-10-13 04:17:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 10 (كونا) -- أعلن الصليب الأحمر الدولي تسلمه اليوم الاثنين سبعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى حركة (حماس) الفلسطينية في الدفعة الأولى من الأسرى ال20 الذين سيتم الافراج عنهم تباعا مع بدء تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها.
وجاء هذا بعد أن نشرت (حماس) قائمة بأسماء أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين سيتم تسليمهم اليوم مقابل 250 أسيرا فلسطينيا من اصحاب المؤبدات و1700 من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر 2023.
وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) في بيان صحفي إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.".
وأضافت " قدمت غزة ومقاومتها أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم وعهدا أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين حركة (حماس) الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التي تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا وسحب قوات الاحتلال إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم. (النهاية)

