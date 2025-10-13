(حماس) تسلم الصليب الأحمر الدولي أول دفعة من أسرى الاحتلال تنفيذا لصفقة التبادل المتفق عليها

403
(حماس) تسلم الصليب الأحمر الدولي أول دفعة من أسرى الاحتلال تنفيذا لصفقة التبادل المتفق عليها
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 10 (كونا) -- أعلن الصليب الأحمر الدولي تسلمه اليوم الاثنين سبعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى حركة (حماس) الفلسطينية في الدفعة الأولى من الأسرى ال20 الذين سيتم الافراج عنهم تباعا مع بدء تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها.
وجاء هذا بعد أن نشرت (حماس) قائمة بأسماء أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين سيتم تسليمهم اليوم مقابل 250 أسيرا فلسطينيا من اصحاب المؤبدات و1700 من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر 2023.
وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) في بيان صحفي إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك.".
وأضافت " قدمت غزة ومقاومتها أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم وعهدا أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين حركة (حماس) الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التي تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا وسحب قوات الاحتلال إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم. (النهاية)
