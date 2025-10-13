قمة شرم الشيخ للسلام حول غزة.. فرصة مهمة لرسم ملامح الاستقرار الإقليمي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من إسلام عبدالفتاح

(تقرير إخباري) القاهرة - 13 - 10 (كونا) -- تتجه أنظار العالم اليوم الاثنين إلى القمة الدولية في مدينة شرم الشيخ التي تعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب ومشاركة قادة أكثر من 20 دولة من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي وتدشين فصل جديد يعزز الأمن والسلام في المنطقة.

وتأتي القمة التي تعقد تحت عنوان (قمة شرم الشيخ للسلام: اتفاق إنهاء الحرب في غزة) في موازاة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بين حركة (حماس) الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الذي تم إعلانه عقب مفاوضات مكثفة غير مباشرة خلال الأيام الأخيرة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام.

وتتناول القمة عددا من الملفات المحورية أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتحظى قمة شرم الشيخ باهتمام واسع من المجتمع الدولي الذي يرى فيها فرصة حقيقية لإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية عقب سنوات من الجمود وسط آمال بأن تفتح مناقشاتها صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي بما يعيد الأمن والاستقرار الشرق الأوسط.

كما تحظى القمة باهتمام إعلامي عالمي كبير إذ تلقت "هيئة الاستعلامات المصرية" أعدادا كبيرة من طلبات الصحف ومحطات التلفزيون والإذاعات والمواقع الإخبارية ووكالات الأنباء من كل أنحاء العالم إذ تم حتى الآن تسجيل 232 صحفيا ومراسلا من وسائل الإعلام الأجنبية للمشاركة في التغطية الإعلامية.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قمة شرم الشيخ التي يحضرها الرئيس الأمريكي ويشارك فيها نحو 20 من قادة وملوك ورؤساء دول العالم تعتبر "حدثا غير مسبوق يمكن أن يمهد الطريق نحو اتفاق سلام شامل توفر له الأسرة الدولية النطاق الاستراتيجي الذي يكفل للوسطاء ولأطراف النزاع التباحث بشأن بنود هذا الاتفاق".

وأضاف حجازي أن هذا الاتفاق المهم الذي يعتبر خطة إطارية بحاجة إلى خطة تنفيذية تتفاوض فيها الأطراف حول كل بند من بنوده مبينا أنه تم خلال المرحلة الأولى الاتفاق على عملية تبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية بعد مفاوضات شاقة.

وأشار إلى رغبة المجتمع الدولي في أن تكون هناك خطة سلام شاملة تقود لحل قضايا النزاع في الشرق الأوسط وفي القلب منه القضية الفلسطينية لتقديم المنطقة كفرصة واعدة نحو الأمن والاستقرار والاستثمار والتجارة والتعاون في المستقبل.

وأكد حجازي أهمية الخروج من قمة شرم الشيخ بآلية تنفيذية سواء فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة المتعلقة باستكمال الانسحابات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية وآلية إدارة قطاع غزة من خلال حكومة تكنوقراط فلسطينية ترتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا وقانونيا.

كما أكد ضرورة "ما ذكره الرئيس المصري" بشأن تمكين السلطة الوطنية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية في يونيو 2024 القاضي بأن جغرافية الوطن الفلسطيني هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهي الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وذكر حجازي أن مؤتمر إعادة الإعمار سيكون ضمن أولويات الدبلوماسية المصرية عقب القمة كما أعلن وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي والتحرك من أجل دعوة الدول والشركاء للمشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي تعقده مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن هذا المؤتمر سيكون مدخلا لتثبيت الأوضاع في قطاع غزة "بعد أن نجحت مصر في إفشال أحد أخطر مخططات اليمين المتطرف الإسرائيلي وهو مخطط التهجير القسري وفي ذلك مكسبا مهما ورئيسيا للقضية الفلسطينية".

وأوضح أنه "سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تثبيت سكان قطاع غزة وإغاثتهم بشكل عاجل قبل إتاحة المجال لمؤتمر إعادة إعمار شامل تتشارك فيه كل القدرات الوطنية والدولية من أجل عودة غزة جزءا عزيزا من الوطن الفلسطيني وأحد أسباب أمن واستقرار المنطقة".

وأكد أن وجود الرئيس ترامب وهذا الحشد الدولي في شرم الشيخ "يعبر عن تقدير المجتمع الدولي والولايات المتحدة لدور مصر ومكانتها وتأثيرها في محيطها التقليمي وارتباطها الأصيل بقطاع غزة وبالقضية الفلسطينية وما يتمتع به دورها من مصداقية وثقل يمهد الطريق لتنفيذ كل بنود الاتفاق".

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من ثقة لدى طرفي النزاع سواء كان الطرف الفلسطيني بكل مشتملاته وقواعده وفصائله أو الطرف الإسرائيلي ممثلا في الحكومات المتعاقبة علاوة على الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام لكافة شعوب المنطقة.

وخلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة الأربعاء الماضي عبر الرئيس المصري عن تقديره لنظيره الأمريكي على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات بشرم الشيخ داعيا إياه لحضور توقيع اتفاف غزة في مصر حال التوصل إليه.

وبعد أن عجلت المفاوضات التي توسطت فيها مصر وقطر وتركيا وشارك فيها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أكد ترامب أنه سيزور مصر لحضور توقيع اتفاق غزة مشيرا إلى أن هناك العديد من قادة الدول سيحضرون بعد أن تمت دعوتهم.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن الدول التي أكدت مشاركتها في القمة هي الكويت والأردن وتركيا وإندونيسيا والإمارات وباكستان والهند والبحرين وسلطنة عمان وقبرص واليونان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأذربيجان وإسبانيا وأرمينيا وهنغاريا.

وذكرت أنه يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس المجلس الأوروبي وسيكون مستوى المشاركة ممثلا بقادة وملوك ورؤساء ونواب رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء. (النهاية) أ س م / ت م