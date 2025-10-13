  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
حركة (حماس) الفلسطينية تؤكد التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

2025-10-13 04:17:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 10 (كونا) -- أكدت حركة (حماس) الفلسطينيية اليوم الاثنين التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة عقب إفراجها عن 20 أسيرا ضمن صفقة التبادل المتفق عليها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الحركة في بيان صحفي على أهمية عمل الوسطاء لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب الاتفاق واستكمال تنفيذ بنوده كافة مبينة أن قضية الأسرى تأتي على رأس الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقواته على مدار عامين من حرب الإبادة "لم ينجح في تحرير أسراه بالقوة واضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة التي أكدت أن طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقى تبادل وإنهاء حرب الإبادة".
وأعلن الصليب الأحمر الدولي في وقت سابق اليوم تسلمه سبعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى حركة (حماس) الفلسطينية في الدفعة الأولى من الأسرى ال20 الذين سيتم الافراج عنهم تباعا مع بدء تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها.
وجاء هذا بعد أن نشرت (حماس) قائمة بأسماء أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين سيتم تسليمهم اليوم مقابل 250 أسيرا فلسطينيا من اصحاب المؤبدات و1700 من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين حركة (حماس) الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التي تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى قريبا وسحب قوات الاحتلال إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم. (النهاية)

