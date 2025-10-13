حركة (حماس) الفلسطينية تؤكد التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

403
حركة (حماس) الفلسطينية تؤكد التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 13 - 10 (كونا) -- أكدت حركة (حماس) الفلسطينيية اليوم الاثنين التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة عقب إفراجها عن 20 أسيرا ضمن صفقة التبادل المتفق عليها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الحركة في بيان صحفي على أهمية عمل الوسطاء لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات بموجب الاتفاق واستكمال تنفيذ بنوده كافة مبينة أن قضية الأسرى تأتي على رأس الأولويات الوطنية للشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقواته على مدار عامين من حرب الإبادة "لم ينجح في تحرير أسراه بالقوة واضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة التي أكدت أن طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقى تبادل وإنهاء حرب الإبادة".
وأعلن الصليب الأحمر الدولي في وقت سابق اليوم تسلمه سبعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى حركة (حماس) الفلسطينية في الدفعة الأولى من الأسرى ال20 الذين سيتم الافراج عنهم تباعا مع بدء تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها.
وجاء هذا بعد أن نشرت (حماس) قائمة بأسماء أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين سيتم تسليمهم اليوم مقابل 250 أسيرا فلسطينيا من اصحاب المؤبدات و1700 من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن توقيع المرحلة الأولى من خطة السلام بين حركة (حماس) الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي التي تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى قريبا وسحب قوات الاحتلال إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم. (النهاية)
