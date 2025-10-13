الدولار الأمريكي يستقر عند 305ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 355ر0

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الدولار الأمريكي يستقر عند 305ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 355ر0
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع اليورو بنسبة 03ر0 في المئة إلى مستوى 355ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 408ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 22ر0 في المئة إلى مستوى 381ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ا ع ب / ه ث
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 408ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 22ر0 في المئة إلى مستوى 381ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ا ع ب / ه ث
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سامسونج تطلق حملة تستاهل أكثر للتحرر من آيفون...
الاتحاد النرويجي يعلن عن عودة هالاند مبكرًا إلى مانشستر سيتي ...
حسّان يتابع أعمال التطوير للمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب...
تعرف على موعد جلسة استماع الزمالك باتحاد الكرة بسبب زيزو...
تحييد مسؤول ملف التجنيد في ميليشيا أبو شباب بعملية محكمة...
بني ياس يتألق في افتتاح الجولة الختامية لبطولة خالد بن محمد بن زايد ل...