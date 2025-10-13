  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس إندونيسيا يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

2025-10-13 04:17:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 13 - 10 (كونا) -- أصدر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو تعليمات إلى جيش بلاده بالاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة بانتظار نتائج قمة شرم الشيخ للسلام بشأن غزة المقررة اليوم الاثنين وموافقة مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير شؤون الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي في تصريح صحفي عقب اجتماع في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة جاكرتا إن إرسال القوات الإندونيسية "سيكون ممكنا في حال التوصل إلى اتفاق بناء خلال القمة وموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأوضح هادي أنه "إذا أسفرت المفاوضات عن نتائج إيجابية أو تحقيق السلام فقد يكون من تبعات ذلك نشر قوات إندونيسية للمشاركة في مهام حفظ السلام في غزة" لافتا إلى أنه تم توجيه نائب القائد العام للقوات المسلحة الجنرال تانديو بودي ببدأ التحضيرات المبكرة في حال دعت الحاجة للنشر.
وأضاف أن الرئيس سوبيانتو تلقى دعوة رسمية لحضور قمة شرم الشيخ وقرر المشاركة فيها في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السلام في فلسطين كما أن "المشاركة في القمة تعكس التزام إندونيسيا بالحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية الجيدة ودعم الجهود الدولية لإحلال السلام".
ولدى وصول الرئيس سوبيانتو اليوم إلى مطار (شرم الشيخ) الدولي أكد بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإندونيسية أن حضوره القمة "يعكس الدور المهم الذي تضطلع به جاكرتا في الدفع نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن في كلمته بالدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي استعداد بلاده لإرسال 20 ألف جندي أو أكثر للمشاركة في مهام حفظ السلام سواء في غزة أو في مناطق نزاع أخرى مثل أوكرانيا والسودان وليبيا إذا ما صدر تفويض من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية)

