رئيس إندونيسيا يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس إندونيسيا يصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 13 - 10 (كونا) -- أصدر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو تعليمات إلى جيش بلاده بالاستعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة بانتظار نتائج قمة شرم الشيخ للسلام بشأن غزة المقررة اليوم الاثنين وموافقة مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير شؤون الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي في تصريح صحفي عقب اجتماع في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة جاكرتا إن إرسال القوات الإندونيسية "سيكون ممكنا في حال التوصل إلى اتفاق بناء خلال القمة وموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأوضح هادي أنه "إذا أسفرت المفاوضات عن نتائج إيجابية أو تحقيق السلام فقد يكون من تبعات ذلك نشر قوات إندونيسية للمشاركة في مهام حفظ السلام في غزة" لافتا إلى أنه تم توجيه نائب القائد العام للقوات المسلحة الجنرال تانديو بودي ببدأ التحضيرات المبكرة في حال دعت الحاجة للنشر.
وأضاف أن الرئيس سوبيانتو تلقى دعوة رسمية لحضور قمة شرم الشيخ وقرر المشاركة فيها في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السلام في فلسطين كما أن "المشاركة في القمة تعكس التزام إندونيسيا بالحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية الجيدة ودعم الجهود الدولية لإحلال السلام".
ولدى وصول الرئيس سوبيانتو اليوم إلى مطار (شرم الشيخ) الدولي أكد بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإندونيسية أن حضوره القمة "يعكس الدور المهم الذي تضطلع به جاكرتا في الدفع نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن في كلمته بالدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي استعداد بلاده لإرسال 20 ألف جندي أو أكثر للمشاركة في مهام حفظ السلام سواء في غزة أو في مناطق نزاع أخرى مثل أوكرانيا والسودان وليبيا إذا ما صدر تفويض من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية)
ع ا ب / ف ل ا
وقال وزير شؤون الرئاسة الإندونيسية براسيتيو هادي في تصريح صحفي عقب اجتماع في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة جاكرتا إن إرسال القوات الإندونيسية "سيكون ممكنا في حال التوصل إلى اتفاق بناء خلال القمة وموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأوضح هادي أنه "إذا أسفرت المفاوضات عن نتائج إيجابية أو تحقيق السلام فقد يكون من تبعات ذلك نشر قوات إندونيسية للمشاركة في مهام حفظ السلام في غزة" لافتا إلى أنه تم توجيه نائب القائد العام للقوات المسلحة الجنرال تانديو بودي ببدأ التحضيرات المبكرة في حال دعت الحاجة للنشر.
وأضاف أن الرئيس سوبيانتو تلقى دعوة رسمية لحضور قمة شرم الشيخ وقرر المشاركة فيها في إطار الجهود المستمرة لتحقيق السلام في فلسطين كما أن "المشاركة في القمة تعكس التزام إندونيسيا بالحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية الجيدة ودعم الجهود الدولية لإحلال السلام".
ولدى وصول الرئيس سوبيانتو اليوم إلى مطار (شرم الشيخ) الدولي أكد بيان صادر عن مكتب الرئاسة الإندونيسية أن حضوره القمة "يعكس الدور المهم الذي تضطلع به جاكرتا في الدفع نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن في كلمته بالدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي استعداد بلاده لإرسال 20 ألف جندي أو أكثر للمشاركة في مهام حفظ السلام سواء في غزة أو في مناطق نزاع أخرى مثل أوكرانيا والسودان وليبيا إذا ما صدر تفويض من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. (النهاية)
ع ا ب / ف ل ا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سامسونج تطلق حملة تستاهل أكثر للتحرر من آيفون...
الاتحاد النرويجي يعلن عن عودة هالاند مبكرًا إلى مانشستر سيتي ...
حسّان يتابع أعمال التطوير للمنشآت الرياضية في مدينة الحسين للشباب...
تعرف على موعد جلسة استماع الزمالك باتحاد الكرة بسبب زيزو...
تحييد مسؤول ملف التجنيد في ميليشيا أبو شباب بعملية محكمة...
بني ياس يتألق في افتتاح الجولة الختامية لبطولة خالد بن محمد بن زايد ل...