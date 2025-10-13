  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى مصر لترؤس وفد دولة الكويت في قمة شرم الشيخ للسلام

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى مصر لترؤس وفد دولة الكويت في قمة شرم الشيخ للسلام

2025-10-13 04:17:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له البلاد اليوم متجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.
وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء. (النهاية)

ت م


MENAFN13102025000071011013ID1110187048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث