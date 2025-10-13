وزير الأشغال: متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات الصيانة الجذرية لشبكات الطرق في البلاد

403
وزير الأشغال: متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات الصيانة الجذرية لشبكات الطرق في البلاد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مجددا حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الصيانة الجذرية لشبكات الطرق في مختلف المحافظات.
وقالت المشعان في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة تحرص على ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية وسرعة الإنجاز بما يحقق سلامة الطرق واستدامة البنية التحتية.
من جانبه قال نائب المهندس المشرف على عقد رقم (8) النطاق الثاني المهندس عبدالله سعدون بمحافظة العاصمة إن فرق العمل متواجدة اليوم في شارع دمشق حتى تقاطع الدائري الثالث مقابل منطقة الفيحاء وذلك بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية ضمن العقود الجذرية.
وأشار سعدون في تصريح صحفي إلى أن الأعمال تشمل فرش الطبقة الأسفلتية النهائية (Type 3) بسماكة 5 سنتيمترات وفق المواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ وتحسين كفاءة الطرق في المنطقة. (النهاية)
