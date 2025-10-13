  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الأشغال: متابعة ميدانية مستمرة لمشروعات الصيانة الجذرية لشبكات الطرق في البلاد

2025-10-13 04:17:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 10 (كونا) -- أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مجددا حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الصيانة الجذرية لشبكات الطرق في مختلف المحافظات.
وقالت المشعان في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة تحرص على ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية وسرعة الإنجاز بما يحقق سلامة الطرق واستدامة البنية التحتية.
من جانبه قال نائب المهندس المشرف على عقد رقم (8) النطاق الثاني المهندس عبدالله سعدون بمحافظة العاصمة إن فرق العمل متواجدة اليوم في شارع دمشق حتى تقاطع الدائري الثالث مقابل منطقة الفيحاء وذلك بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية ضمن العقود الجذرية.
وأشار سعدون في تصريح صحفي إلى أن الأعمال تشمل فرش الطبقة الأسفلتية النهائية (Type 3) بسماكة 5 سنتيمترات وفق المواصفات المعتمدة لضمان جودة التنفيذ وتحسين كفاءة الطرق في المنطقة. (النهاية)

