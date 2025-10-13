403
المعرض الدولي للسجاد والأرضيات (ICFE) في 2026 يتوسع عالميًا ويحقق نموًا قياسيًا في إسطنبول
(MENAFN- B2Press Online PR Service) يشهد المعرض الدولي للسجاد والأرضيات توسعًا كبيرًا بإضافة القاعة الحادية عشرة استجابةً للطلب العالمي المتزايد عليه، ومن المقرر أن يستضيف الحدث 500 شركة من 25 دولة مختلفة، ويتوقع حضور 50 ألف زائر مختص إلى إسطنبول في الفترة من 6 إلى 9 يناير 2026.
إسطنبول - نجح المعرض، الذي يُقام الآن في نسخته الثالثة المعرض الدولي للسجاد والأرضيات- والمعروف سابقًا باسم معرض السجاد والأرضيات (CFE) - في ترسيخ مكانته سريعًا بصفته أحد أهم ملتقيات القطاع على مستوى العالم. فبفضل تنظيمه من قبل مجموعة Tüyap Exhibitions Group بالتعاون مع جمعية مصدري السجاد في إسطنبول (İHİB) وجمعية مصدري السجاد في جنوب شرق الأناضول (GAHİB)، اكتسب المعرض هوية عالمية حقيقية، جاذبًا المشترين والشركات المصنعة وصناع القرار من ست قارات.
في زمن تسوده التجارة الإلكترونية وتعمّ تياراتها كل المناحي، يبقى التواصل وجهًا لوجه هو الأساس لإقامة العلاقات الراسخة القادرة على إتمام الصفقات التجارية. وبالنسبة لمجال السجاد والأرضيات، يأتي المعرض الدولي للسجاد والأرضيات، المقرر إقامته في مركز إسطنبول للمعارض خلال الفترة من 6 إلى 9 يناير 2026، ليؤكد على هذه الأهمية البالغة.
إضافة قاعة جديدة
إن مسار انتشار تلك المعارض يسير بشكل مذهل للغاية. واستجابةً لهذا الطلب المتزايد، قام المعرض بتوسعة مساحته ليشمل القاعة الحادية عشرة لنسخته في عام 2026. وقد تم اكتفاء الحجز بالكامل لجميع هذه القاعات، حيث سارعت العلامات التجارية الأبرز على مستوى العالم إلى حجز مواقعها في مرحلة مبكرة، الأمر الذي يؤكد دور المعرض باعتباره منصة مركزية ومحورًا أساسيًا لهذه الصناعة.
يُعزَّز التأثير العالمي للمعرض الدولي للسجاد والأرضيات من خلال إستراتيجية تسويقية متكاملة تشمل أكثر من 80 دولة. فمن خلال الإعلام الرقمي والحملات التسويقية المستهدِفة ومنظومات التوفيق بين الأعمال على المستوى الدولي، ينجح المعرض في ربط العارضين بالزوار بشكل مباشر وفعّال. هذا الامتداد العالمي لا يكتفي بتمييز المعرض عن الفعاليات الأخرى المماثلة، بل يضمن كذلك خلق فرص جديدة للتبادل التجاري وإبرام الشراكات في كل دورة.
توقعات بحضور أكثر من 50 ألف مشارك
في سياق استعراض التوقعات، من المقرر أن تستضيف فعاليات المعرض لعام 2026 حوالي 500 شركة تمثّل 25 دولة، أبرزها الصين وإيران وباكستان والهند وأفغانستان وأوزبكستان والولايات المتحدة ومصر والأردن وبلجيكا وفرنسا. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض 50 ألف زائر مختص من 105 دول، مع تسجيل نسبة حضور مرتفعة متوقعة من ألمانيا وإيطاليا والصين والهند وإيران وبلجيكا والولايات المتحدة وروسيا ومنطقة الشرق الأوسط. وبناءً على نجاح نسخة المعرض في عام 2025، حيث أفاد 78% من المشاركين العارضين بإقامة علاقات تجارية جديدة، فقد وضع المنظمون هدفًا طموحًا للوصول إلى نسبة 85% العام المقبل.
وقد صرح İlhan Ersözlü من مجموعة Tüyap Exhibitions Group، قائلًا: "إن صناعتنا تستفيد من الأدوات الرقمية، لكنها تحقق نموها من خلال الثقة والعلاقات التي تقام في اللقاءات وجهًا لوجه. إن توسع المعرض ليضم القاعة الحادية عشرة والتنوع في المشاركة الدولية يؤكدان مدى حيوية مكانة إسطنبول باعتبارها مركزًا عالميًا محوريًا لقطاع السجاد والأرضيات. وستكون دورة المعرض في نسخته لعام 2026 منصة يتم من خلالها إبرام الشراكات الجديدة وتحديد ملامح مستقبل القطاع."
نبذة عن Tüyap
تأسست Tüyap على يد Bülent Ünal في عام 1979، لتكون أول شركة خاصة لتنظيم المعارض في Türkiye، وظلت ترسم معالم القطاع لأكثر من 46 عامًا. وقد استضافت الشركة ما يربو على 370 ألف شركة عارضة و75 مليون زائر عبر معارضها المتخصصة محليًا ودوليًا. وتدير Tüyap حاليًا ثلاثة مراكز للمعارض في Türkiye ولها فروع في ست دول، وتعمل مع أكثر من 100 هيئة ومنظمة متخصصة على مستوى العالم. وقد أطلقت الشركة أولى معارض تصدير المنتجات التركية في كل من الصين وروسيا وإفريقيا، وتواصل دعمها للتبادل التجاري الدولي بمعدل 10 معارض خارجية كل عام. وبفضل كونها المنظم الخاص الوحيد الذي يمتلك مركز معارض في Türkiye، تدمج Tüyap بين الفعاليات على أرض الواقع والمنصات الرقمية لتقديم حلول معارض هجينة تتناسب مع متطلبات السوق العالمي.
